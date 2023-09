Danny Maciocia a voulu éviter une distraction

Avec une victoire à Ottawa, samedi, les Alouettes pourraient confirmer leur place en éliminatoires.

Danny Maciocia a insisté sur l'importance de ce duel, lors d'une entrevue avec Jean-Charles Lajoie, vendredi.

«Le but ultime est d'aller chercher cette victoire et de se qualifier pour les éliminatoires. Après, il restera encore du boulot. On aimerait aussi pouvoir jouer à domicile pendant les éliminatoires. Il faut qu'on se présente et il faut jouer à notre niveau physiquement et mentalement. Il faut faire ce qu'on a fait la semaine dernière.»

Le directeur général des Alouettes a également avoué qu'il avait hâte de voir son équipe retrouver le chemin de la victoire.

«En janvier, j'aurais dit que j'étais satisfait. Mais quand tu as une fiche de six victoires et trois défaites après neuf matchs, on aurait pu s'attendre à une fiche supérieure à ce qu'on a actuellement. Je suis dans ce circuit depuis 1996. La chose qui est importante est de bien terminer la saison. On va devoir jouer notre meilleur football dans les prochaines semaines pour avoir un élan dans les éliminatoires.»

Maciocia en a aussi profité pour offrir une mise à jour du dossier Austin Mack. On ne sait toujours pas si le receveur étoile sera en mesure de jouer, samedi.

«C'est un cas encore incertain. On devrait avoir plus de nouvelles, dans la journée ou demain matin. Mais que ce soit Austin Mack, que ce soit Tyler Snead ou Tyson Philpot et Kaion Julien-Grant, qui jouent du gros football pour nous, on a une brigade assez intéressante au poste de receveur.»

En ce qui concerne la situation de Jamal Davis II, qui s'était plaint de son utilisation, le directeur général des Alouettes a confirmé qu'il n'a pas hésité une seule minute avant de le libérer.

«On vient juste de gagner un gros match à Calgary. On a un gros match qui s'en vient à Ottawa. On veut éliminer des distractions. On veut s'entourer avec des gens qui veulent être avec les Alouettes et qui seront des bons coéquipiers. Je dis souvent que, si tu as un bon vestiaire, tu vas avoir un bon produit. Pour moi, le vestiaire est très important.»

Voyez l'entrevue en question dans la vidéo ci-dessus.