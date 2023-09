Une audition cruciale pour Alexis Lafrenière

Le Québécois Alexis Lafrenière joue gros cette année et ça commence au camp d’entraînement des Rangers de New York, qui lui accorderont une occasion en or d’étaler son talent sur la patinoire, jeudi soir.

Effectivement, comme l’a indiqué plus tôt dans la journée le quotidien «USA Today», l’instructeur-chef Peter Laviolette a prévu utiliser l’attaquant de 21 ans au sein de son principal trio pendant le match préparatoire contre les Devils du New Jersey au Madison Square Garden. Ainsi, le premier choix du repêchage 2020 de la Ligue nationale de hockey évoluera aux côtés de Chris Kreider et de Mika Zibanejad.

Plusieurs médias estiment que la campagne 2023-2024 déterminera le futur de Lafrenière dans la Grosse Pomme. Jusqu’à maintenant, il a amassé 91 points en 216 rencontres en carrière. Lors de la série de premier tour face aux Devils le printemps passé, le numéro 13 a été blanchi en sept parties.

Avec la présence de Laviolette, qui a remplacé Gerard Gallant derrière le banc, le joueur d’avant pourrait retrouver sa touche des rangs juniors, où il a connu deux saisons de 100 points ou plus.

À son duel hors-concours initial, dimanche, Lafrenière a décoché trois tirs dans une défaite de 3 à 0 aux mains des Bruins de Boston.

