Un Québécois veut jouer les trouble-fête au camp des Leafs

Se créer une place au sein de la brigade défensive des Maple Leafs ne sera pas facile, mais l’arrière québécois Simon Benoit croit pleinement en ses chances.

De son propre aveu, celui qui a paraphé une entente d’une saison avec le club de la Ville Reine cet été (il n’avait pas reçu d’offre qualificative de la part des Ducks d’Anaheim) sait qu’il a toujours été un négligé, lui qui n’a jamais été repêché dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

« Je n’ai jamais été nourri avec une cuillère en argent », a dit Benoit dans des propos relayés par le réseau Sportsnet.

Mais comme si ce n’était pas assez, l’athlète de 25 ans a un peu de retard sur ses coéquipiers, cette saison. En effet, il a souffert d’un inconfort au dos qui l’a empêché de participer aux premiers matchs préparatoires des Leafs.

« Je vais juste faire ma place, a-t-il déclaré. Je travaille toujours fort. Je me suis toujours présenté au camp comme une surprise. Je me suis fait mal, mais dès que je serai prêt, je ferai en sorte de faire partie de l’équipe. »

Malgré tout, le style de jeu physique qu’il prône est un atout que la formation torontoise recherche depuis plusieurs années, et c’est ce qui pourrait jouer un rôle décisif. Benoit a dit avoir beaucoup appris la saison dernière avec les Ducks, qui ont terminé au dernier rang du classement général.

« Mais vous devez juste vous concentrer sur votre jeu personnel et essayer d’améliorer les aspects de votre jeu dans lesquels vous rencontrez des difficultés, a-t-il expliqué. Je pense que l’année dernière, parce que j’ai eu beaucoup de temps sur la glace, j’ai réussi à améliorer beaucoup d’aspects de mon jeu et gagner en confiance sur la glace et réaliser plus de jeux. »

En 2022-2023, le natif de Laval a amassé 10 points en 78 matchs du côté d’Anaheim, en plus de passer en moyenne 19 min et 21 s sur la patinoire.

