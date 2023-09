Pools de la LNH: quatre joueurs qui pourraient vous surprendre

Même si on a tendance à vouloir compter sur les plus grandes vedettes de la Ligue nationale de hockey (LNH) dans nos pools respectifs, plusieurs joueurs sous-cotés pourraient vous propulser au-dessus du lot.

Voici donc une liste de quatre joueurs qui pourraient surprendre cette saison.

Sean Durzi, Coyotes de l’Arizona

Échangé durant la saison morte par les Kings de Los Angeles aux Coyotes de l’Arizona, le défenseur de 24 ans Sean Durzi aura plus de responsabilités au sein de la défensive des «Yotes». L’an dernier, il a inscrit neuf buts, ce qui représentait le meilleur total parmi les arrières des Kings. Avec la venue de plusieurs attaquants talentueux, la première unité de supériorité numérique de l’Arizona, dont Durzi fera partie, pourrait bien faire des ravages.

On peut donc s’attendre à ce que le natif de Mississauga connaisse une campagne très productive. L’an dernier, il a amassé 38 points en 72 matchs.

Gabriel Vilardi, Jets de Winnipeg

Le cas de Vilardi est similaire à celui de Durzi. Envoyé de Los Angeles à Winnipeg dans l’échange de Pierre-Luc Dubois, l’attaquant de 24 ans pourrait faire partie des catalyseurs en attaque chez les Jets.

Il sort d’une saison de 23 buts, son meilleur total en carrière, tout cela en jouant les seconds violons. Avec une charge de travail plus importante, et en évoluant avec des coéquipiers plus productifs en Kyle Connor, Mark Scheifele ou encore Nikolaj Ehlers, Vilardi aura l’occasion d’atteindre de nouveaux sommets.

Bowen Byram, Avalanche du Colorado

Son état de santé a toujours été un point d’interrogation, lui qui n’a jamais joué une saison complète depuis son arrivée dans la LNH. Il n’a participé qu’à 42 matchs l’an dernier, mais ce qui est rassurant, c’est qu’il a joué 31 des 33 dernières parties de l’Avalanche du Colorado en saison régulière et aux sept rencontres de séries éliminatoires.

Il a présenté une production offensive encourageante la saison dernière avec 24 points, et s’il évite les blessures, une campagne de 50 points n'est pas à exclure.

Connor Brown, Oilers d’Edmonton

Après une saison complète sur la ligne de touche avec les Capitals de Washington, Connor Brown cherchera à se relancer chez les Oilers d’Edmonton. Il jouera avec Connor McDavid et quoi de mieux pour les statistiques offensives que d’être placé aux côtés du meilleur joueur du monde? Rappelons que les deux individus ont patiné sur la même ligne dans la Ligue junior de l’Ontario (OHL) avec les Otters d’Erie, de 2012 à 2014.

Brown a accumulé 197 points en 131 parties durant cette séquence. McDavid, lui, en a récolté 165 en 119 joutes. Cela ne va donc pas être très compliqué de développer une chimie.

