LNH: un premier match pour Connor Bedard

Connor Bedard trépigne d'impatience. Le jeune prodige des Blackhawks de Chicago devrait disputer un premier match préparatoire, ce soir, face aux Blues de St. Louis.

La rencontre sera présentée dès 20h30 à TVA Sports 2.

«Je n'en peux plus d'attendre, a souligné le premier choix du dernier repêchage, au site de la LNH. Je le dis depuis le début, je ne veux que jouer au hockey. C'est ce que je veux. On s'entraîne tellement fort pendant l'été et chaque jour, et c'est pour voir où cela nous mènera pendant les parties.»

Bedard, à l'entraînement, forme un trio en compagnie de Taylor Hall et Ryan Donato.

«Je vois beaucoup de chimie, particulièrement entre lui (Bedard) et (Taylor) Hall», a souligné l'entraîneur-chef Luke Richardson.

Bedard a été un choix plus qu'unanime en tant que première sélection du dernier encan amateur et plusieurs le voient comme un joueur générationnel.

AInsi, il aura l'occasion de démontrer toute l'étendue de son talent pour la première fois avec un chandail de la LNH sur le dos.

En 57 matchs dans la WHL l'an dernier, Bedard a obtenu 143 points. Il a aussi anéanti toute compétition au Championnat du monde de hockey junior avec 23 points en sept parties et une médaille d'or avec le Canada.