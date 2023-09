Kean et Makhmudov en sous-carte d'un gala important

Le Québécois Simon Kean affrontera le Néo-Zélandais Joseph Parker le 28 octobre prochain, en Arabie saoudite, dans le cadre du gala qui mettra en vedette Tyson Fury et Francis Ngannou.

Arslanbek Makhmudov (17-0-0, 16 K.-O.) sera également de la partie, lui qui sera opposé à Agron Smakici (19-2-0, 17 K.-O.).

La compagnie Eye of the Tiger Management, qui représente Kean et Makhmudov, a confirmé le tout, jeudi.

En Parker (32-3-0, 22 K.-O.), Kean (23-1-0, 22 K.-O.) croisera le fer avec un ancien champion du monde de la WBO des poids lourds. Le Néo-Zélandais a déjà affronté le Britannique Anthony Joshua en 2018.

Le Québécois est sur une bonne lancée, lui qui a remporté ses huit derniers combats par K.-O.

Makhmudov se dit enchanté de participer à cet événement.

«L’Arabie saoudite est un pays très spécial pour moi, a-t-il indiqué dans un communiqué. Ç'a toujours été un rêve d'y combattre, donc je suis très reconnaissant d'avoir cette opportunité. Je compte offrir un grand spectacle le 28 octobre!»