Josh Anderson souhaite apporter des changements à son jeu

Josh Anderson a toujours été reconnu pour sa vitesse et son implication physique.

En trois saisons avec les Canadiens, l'attaquant de 29 ans a produit au rythme de 24 buts par campagne, ce qui n'est pas vilain du tout.

Toutefois, plusieurs partisans ont souvent, dans le passé, émis le même commentaire selon lequel ils avaient l'impression qu'Anderson avait en lui les aptitudes pour offrir davantage, notamment sur le plan offensif.

En point de presse, jeudi, le jeune homme a justement livré des commentaires intéressants, mentionnant notamment vouloir apporter des changements significatifs à sa façon d'attaquer. Cette approche, s'il parvient à l'intégrer à son jeu comme il le souhaite, le rendrait assurément plus dangereux, plus imprévisible. Et Martin St-Louis ne semble pas inquiet que son attaquant y arrivera.

Je vous explique le tout en détails en vidéo principale.

Aussi:

-Comment Jesse Ylonen entrevoit-il sa contribution, cette année?

-Déclaration révélatrice de Martin St-Louis sur Jred Davidson