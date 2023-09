«Dach, dans la lignée des Carter et Getzlaf»

Ce n'était qu'un match préparatoire, mais l'attaquant des Canadiens de Montréal Kirby Dach a démontré une fois de plus, mercredi soir, que sa place était au centre dans la Ligue nationale de hockey.

L'animateur Jean-Charles Lajoie voit même en Dach, un gros joueur de centre qui pourrait faire des ravages au cours des prochaines campagnes.

«Quel projet fabuleux, quelle acquisition de Kent Hughes, a-t-il d'abord lancé. Une acquisition qui risque de devenir, dans l'histoire de Hughes, sa meilleure. Dach se révèle vraiment comme un joueur de centre de puissance de la Ligue nationale.

«Dans la lignée - et je pèse vraiment la comparaison, car il doit continuer de progresser - des Jeff Carter et Ryan Getzlaf d'une autre époque. Les Sénateurs voulaient brasser les Canadiens, mais jamais ç'a paru dans le jeu de Kirby Dach. Il n'a pas été intimidé et mieux encore, il a joué sa game à lui, il a imposé son rythme à lui. Il a dicté les échanges et le match. Il n'a pas hésité une seconde à brasser quand l'occasion s'est présentée.»

Lors de son intervention, Jean-Charles Lajoie a également parlé de Cayden Primeau et de Juraj Slafkovsky.

À voir dans la vidéo ci-dessus.