Crosby ou MacKinnon? Justin Barron se prononce

Lorsqu'il est question des jeunes défenseurs du Canadien, Justin Barron passe souvent sous le radar. C'est possiblement en raison du fait qu'il n'a pas amorcé la dernière saison à Montréal et qu'il a dû attendre que l'hécatombe frappe l'infirmerie du Tricolore pour s'amener dans la métropole.

Pourtant, à seulement 21 ans, le Néo-Écossais a encore un superbe potentiel devant lui. Et au cours de l'été, il a eu l'occasion de se mesurer à certains des meilleurs attaquants au monde. De retour dans sa Nouvelle-Écosse natale, il s'est joint à un groupe dans lequel s'entraînaient Sidney Crosby, Nathan MacKinnon et Brad Marchand.

« C’était fantastique. Ça rend les retours à la maison beaucoup plus productifs, a lancé le jeune homme à propos de ces séances sur glace. C’était excellent pour la progression de mon jeu défensif. Ce sera payant. »

Affronter deux des attaquants les plus féroces de la LNH sur une base quotidienne a de quoi accélérer le développement d'un jeune joueur. Surtout quand le style de ces attaquants en question diffère un peu.

« En ligne droite, Nate est supérieur en raison de sa vitesse et de la façon dont il attaque. Dans les coins, en espaces restreints et devant le filet, c’est Sid. Il est tellement bon avec son bâton et son corps pour protéger la rondelle », a décrit Barron.

Voyez le point de presse de Justin Barron dans la vidéo ci-dessus.

Ne voulant pas laisser le capitaine des Bruins en reste, il a poursuivi : « Marchand est coriace. Il est comme un chien après un os, il ne lâche jamais. Il compétitionne jusqu’à la fin des exercices. »

Parlant de féroce compétiteur, Crosby a toujours eu la réputation d'être un bourreau de travail. Ce que Barron a pu constater.

« Quand tu regardes Sid, tu réalises à quel point il faut travailler fort pour atteindre la LNH. Il a 34 ans et il travaille toujours autant. Chaque fois qu’il saute sur la patinoire, il a un objectif en tête. Il veut constamment s’améliorer. Ça montre tous les efforts qu'il faut mettre pour être le meilleur. »

Crédit photo : Photo Martin Chevalier

Comme une éponge

Barron poursuivait ainsi un été riche en apprentissages. Pendant que ses coéquipiers récupéraient de certaines blessures ou prenaient une pause avant de reprendre l'entraînement, il remplissait son bagage d'expériences.

À l'instar de Samuel Montembeault, Barron a été invité à participer au Championnat mondial. Événement au terme duquel le Canada a remporté la médaille d'or.

« Pendant ces trois semaines, j'en ai profité pour voir comment certains joueurs se comportaient. J'ai été une éponge, j'ai porté attention aux détails », a expliqué Barron au terme de l'entraînement du Canadien.

Ayant lui-même remporté l'or à cette même compétition en 2016, Brendan Gallagher reconnaît que c'est une expérience unique pour un jeune joueur.

« Quand tu joues le Championnat du monde, tu passes du temps avec certains des meilleurs joueurs de la LNH et tu peux prendre des trucs d’eux, a déclaré le vétéran. J’espère que JB transportera cette expérience dans son jeu cette saison. »

Weegar, le modèle à suivre

Barron savait exactement qui il suivrait de près lorsqu'il a reçu son invitation.

« MacKenzie Weegar est l'un de ceux sur qui je portais une attention particulière, a-t-il précisé. J'ai grandi en le regardant jouer avec les Mooseheads. J'aime la façon dont il joue. »

Défenseur des Flames impliqué dans la transaction ayant envoyé Jonathan Huberdeau à Calgary, Weegar est reconnu pour son style défensif. Droitier comme Barron, il ne déteste pas le jeu robuste. D'ailleurs, si Barron admet vouloir améliorer le côté physique de son jeu, pas question pour lui de commencer à courir partout pour réaliser la grosse mise en échec.

« Jouer de façon physique ne se traduit pas seulement par donner des coups d'épaule. C’est également être rapide sur ses patins et se placer devant l'adversaire en zone défensive, avoir un bon bâton et être fort pour repousser les attaquants. »

Puisqu'on connaît ses habiletés en attaque, c'est effectivement en se concentrant sur la progression de cet aspect du jeu qu'il parviendra à s'accrocher à la LNH.

Le Canadien poursuivra son calendrier préparatoire vendredi en recevant la visite des Maple Leafs. Il s’agira du premier d’une série de trois matchs en quatre soirs entre les deux grands rivaux.

