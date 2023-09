Martin St-Louis se voit en Kirby Dach

Kirby Dach a joué un solide match contre les Sénateurs, mercredi.

Lors de son point de presse, après la rencontre, Martin St-Louis a louangé son attaquant en dressant même des similitudes entre le style de Dach et le sien.

À voir dans la vidéo ci-dessus.

«Kirby est un très bon fabricant de jeux. Il a quand même un bon lancer. J'aimerais qu'il fasse plus confiance à son tir. Je sais, j'ai été ce genre de joueur qui cherchait toujours à passer. Parfois, tu dois faire confiance à ton lancer et les autres vont te respecter un peu plus.»

De son côté, Rafaël Harvey-Pinard estime que Dach a les outils nécessaires pour devenir un centre de premier trio dans le circuit Bettman.

«J'en suis certain. Comme on le voyait l'an dernier, plus la saison avançait et plus il était en confiance. C'est la même chose cette année. On voit que c'est un joueur élite et il sera élite toute sa carrière. Je ne suis pas inquiet pour lui. Il a des bonnes chances de devenir un centre de premier trio.»

Point de presse de Rafaël Harvey-Pinard -