Martin McGuire et Dany Dubé dévoilent la clé de leur succès à TVA Sports

Martin McGuire et Dany Dubé ont décidé de raconter leur histoire à la couverture des matchs des Canadiens de Montréal dans un livre intitulé Bon match!.

En entrevue avec Jean-Charles Lajoie, mercredi, le duo a expliqué comment tout a commencé.

«Sur le plan professionnel, nous avons été chanceux. Tout a cliqué dès nos deux premiers matchs qui sont survenus juste avant notre première saison. C'était pendant la fin de semaine du Super Bowl en 2003. Notre rencontre, avant le match, a duré deux minutes. On a réglé ça rapidement. Quand ça joue, je vais parler. Quand ça arrête de jouer, Dany va parler. Nous sommes partis avec ces bases très simples et on a toujours respecté ça», a déclaré McGuire.

Le descripteur des matchs des Canadiens à la radio ajoute que lui et son analyste ont travaillé fort pour réussir à développer un fort lien avec les auditeurs.

«Cette histoire est toujours un peu magique pour nous. On a travaillé très fort pour servir le public et faire en sorte que les gens soient heureux à nous écouter. Ils nous le transmettent bien. Nous sommes très contents d'avoir réussi à créer une habitude avec les gens. On essaie de les divertir, de capter leur intérêt et de rendre ça agréable.»

Il y a eu la relation professionnelle, mais aussi la relation personnelle. À ce sujet, Dany Dubé explique qu'ils ont toujours été là l'un pour l'autre.

«Il y a des journées où tu peux te sentir moins vif et moins dynamique. La fatigue peut s'accumuler et tu peux avoir des moins bonnes journées. Quand tu es moins en forme, c'est là où le partenariat devient important. Tu peux t'appuyer sur ton coéquipier. Au fil du temps, c'est un peu ça qu'on a développé.»

Le descripteur des matchs des Canadiens tenait aussi à remercier Ron Fournier pour avoir fait la préface du livre.

«Il a été tellement généreux. Il nous a téléphoné et il était content de le faire. Il a beaucoup pensé au fil conducteur et le fil conducteur est savoureux. Je ne veux pas dire qu'est-ce qu'il y a dedans, mais pour des gens de radio, c'est le plus beau compliment qu'on peut recevoir.»

Voyez l'entrevue en question dans la vidéo ci-dessus.