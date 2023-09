LNH: six gardiens qui vous feront gagner votre pool

La saison des pools de hockey est à nos portes et même si les productifs attaquants sont attirants, l’importance d’un bon gardien n’est pas à négliger.

Dans la Ligue nationale de hockey (LNH), ce ne sont pas les portiers de qualité qui manquent, mais pour un pool, il faut compter sur un joueur qui saura amasser des victoires et qui joue au sein d’une bonne équipe.

En voici six sur lesquels il faut sauter dès que possible :

Alexandar Georgiev, Avalanche du Colorado

À sa première saison comme gardien numéro 1, Alexandar Georgiev a montré qu’il était en mesure de disputer une soixantaine de rencontres, et ce, sans grande difficulté. Il a partagé le haut de la colonne des victoires avec 40 gains et a maintenu un très bon taux d’efficacité de ,919.

Il y a eu peu de changement devant le Bulgare et avec de bons défenseurs comme Cale Makar, Samuel Girard et Devon Toews, l’Avalanche donne tous les outils nécessaires à Georgiev pour qu’il connaisse du succès. Il devrait d’ailleurs hériter d’une charge de travail considérable, puisque son adjoint Pavel Francouz ratera le début de la saison. Un remplaçant comme Jaroslav Halak, qui fait partie des rumeurs, ne devrait lui grappiller que quelques matchs.

Igor Shesterkin, Rangers de New York

Justement, Georgiev et Halak sont les deux plus récentes doublures d’Igor Shesterkin dans la Grosse Pomme. Le Russe s’est imposé depuis deux saisons comme l’un des meilleurs de sa profession. Il a totalisé 36 et 37 victoires lors de celles-ci, remportant le trophée Vézina en 2021-2022.

Les Rangers ont de nouveau des ambitions cette saison et la plupart de leurs meilleurs joueurs sont dans la fleur de l’âge. Le vieillissant Jonathan Quick sera le comparse de Shesterkin devant le filet et une fois de plus, il ne faut pas s’attendre à le voir lui voler des minutes.

Andrei Vasilevskiy, Lightning de Tampa Bay

Même s’il n’a pas connu sa meilleure campagne l’an dernier, particulièrement en séries éliminatoires, Andrei Vasilevskiy reste l’un des hommes masqués les plus constants de la Ligue nationale. Il a amassé au moins 30 victoires ces six dernières années et son taux d’efficacité est toujours demeuré en haut de ,915 pendant cette période.

Même s’il semble un peu moins solide qu’autrefois, le Lightning ne se laissera pas marcher sur les pieds en 2023-2024 et plusieurs jeunes attaquants pourraient éclore. Si ça va moins bien, Vasilevskiy peut arracher plusieurs victoires à lui seul.

Linus Ullmark, Bruins de Boston

Impossible de ne pas mettre le plus récent gagnant du trophée Vézina dans cette liste. Linus Ullmark a surpris tout le monde avec sa fiche de 40-6-1, son taux d’efficacité de ,938 et sa moyenne de buts alloués de 1,89. Le gardien de 30 ans a été tout simplement phénoménal.

Sauf que plusieurs s’attendent à voir les Bruins régresser, après avoir connu rien de moins que la meilleure saison régulière de l’histoire. La perte de joueurs comme Patrice Bergeron et David Krejci pourrait paraître et Ullmark sera constamment poussé dans le dos par le fringant Jeremy Swayman. Le jeune homme a des ambitions et comme l’an dernier, il pourrait partager les tâches avec le Suédois.

Jake Oettinger, Stars de Dallas

Jusqu’où Jake Oettinger ira-t-il? L’Américain est déjà un pilier chez les Stars malgré ses 24 ans et continue de gagner en expérience. Son dossier de 37-11-11 en 2022-2023 était déjà impressionnant et il devrait en rajouter, puisque la formation devant lui sera encore redoutable.

Le gardien numéro 2 Scott Wedgewood s’était blessé l’an dernier, ce qui avait forcé Oettinger à prendre davantage de responsabilités. Puisqu’il sera de retour en forme, il faut s’attendre à voir le temps d’utilisation du jeunot diminuer, mais son taux d’efficacité et sa moyenne de buts accordés pourraient s’améliorer.

Connor Hellebuyck, Jets de Winnipeg

Il est normal de se demander si Connor Hellebuyck sera entièrement concentré sur les Jets, après les rumeurs de départ qui ont émané durant l’entre-saison. Le natif du Michigan est, comme Vasilevskiy, l’un des gardiens les plus constants du circuit Bettman et il vient d’amasser 37 gains, son deuxième plus haut total en carrière.

Même s’ils ont perdu Pierre-Luc Dubois, les Jets devraient être excitants en 2023-2024. Hellebuyck voudra certainement impressionner, lui qui en est à la dernière campagne de son contrat de six ans.

Mentions honorables : Juuse Saros (Predators de Nashville), Ilya Sorokin (Islanders de New York), Vitek Vanecek (Devils du New Jersey).