L’Inter Miami perd sa finale sans Messi

Sans Lionel Messi qui est toujours blessé, l’Inter Miami CF n’a pu remporter la finale de la Coupe des États-Unis devant le Dynamo de Houston, mercredi soir, au Drive Pink Stadium.

L’Argentin ne faisait pas partie du XI partant de l’entraîneur-chef Tata Martino et n’était pas non plus sur le banc des siens comme remplaçant. Soignant sa blessure qui pourrait être liée à la fatigue, Messi a pris place dans les gradins.

• À lire aussi: Une finale sans Lionel Messi?

• À lire aussi: Soccer : Les Canadiennes défendront leur titre aux Olympiques

Impuissant, le joueur-vedette n’a pu qu’observer ses coéquipiers être vaincus 2 à 1. Le vétéran de 36 ans a d’ailleurs réagi lors du premier but du Dynamo, inscrit sur une frappe de toute beauté de Griffin Dorsey.

La réaction de Lionel Messi sur le banger de Griffin Dorsey.



On raconte qu’il est en train de signer à Houston en ce moment même.#HoldItDown// #USOC2023 // #MIAvHOU // 0-2pic.twitter.com/DSjuG6yO9S — Houston Dynamo FC France (@HoustonDynamoFR) September 28, 2023

Houston s’est fait un malin plaisir de taquiner Miami sur les réseaux sociaux. Amine Bassi a touché la cible sur un tir de pénalité et le Dynamo a écrit sur X (anciennement Twitter) : «Messi? Non, nous avons Bassi».

Messi? Nah, we got Bassi pic.twitter.com/TKC56vJeZe — Houston Dynamo FC (@HoustonDynamo) September 28, 2023

Josef Martinez a réduit l’écart dans les arrêts de jeu, mais le mal était fait.

Messi a raté quatre rencontres pour l’Inter Miami et la sélection argentine depuis qu’il s’est blessé dans un match contre le Toronto FC, il y a une semaine. Le légendaire attaquant avait mené les «Herons» à la conquête de la Leagues Cup, en août.