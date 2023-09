Kraft Hockeyville : Les Leafs font plaisir à leurs partisans

Couronnée dans le cadre du concours Kraft Hockeyville, la ville de West Lorne, en Ontario, a eu le privilège d’accueillir un match préparatoire de la Ligue nationale opposant les Maple Leafs de Toronto aux Sabres de Buffalo.

Pour des raisons logistiques, c'est plutôt la municipalité de St. Thomas qui a agi en tant qu'hôte, puisque le Joe Thornton Community Centre a une capacité plus grande que la West Lorne Arena.

L’ambiance était à la fête dans les gradins, surtout en raison de la belle performance des Leafs, qui l’ont emporté 5 à 2. La foule a eu l’occasion de voir à l’œuvre le héros local Max Domi, auteur de son premier but dans l’uniforme bleu et blanc. Le nouveau membre de l’équipe a marqué le but victorieux en échappée, faisant bondir les 2000 amateurs de leur siège.

Sam Lafferty, Kyle Clifford et Connor Timmins (deux fois) ont également touché la cible pour Toronto. Les attaquants vedettes Auston Matthews, Mitch Marner et William Nylander n’y étaient pas.

Ce duel était présenté sur les ondes de TVA Sports 2.

Il s’agit d’une première victoire en trois rencontres présaison pour les Maple Leafs. Ils croiseront le fer trois fois de suite avec le Canadien de Montréal, vendredi, samedi et lundi.