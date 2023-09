«J'ai ma place ici» -William Trudeau

Soyons francs: William Trudeau a été très impressionnant depuis le début du camp d'entraînement des Canadiens.

Ce soir, sur le coup de 19h, le jeune Québécois aura une nouvelle opportunité de se faire valoir, mais cette fois dans le cadre d'un match l'opposant à une équipe de la Ligue nationale de hockey (LNH), alors que les Sénateurs d'Ottawa seront de passage au Centre Bell.

Pour l'occasion, Trudeau sera jumelé à Johnathan Kovacevic sur le deuxième duo défensif.

En point de presse après l'entraînement matinal, le défenseur nous a balancé quelques phrases qui reflètent bien son état de confiance, à l'heure actuelle.

En vidéo principale, je vous en résume les grandes lignes, et je m'attarde sur les cas de Juraj Slafkovsky et Filip Mesar, deux choix de première ronde qui joueront ce soir et qui souhaitent épater les dirigeants du CH. Les deux jeunes hommes ont tenu des propos intéressants, ce matin.

Voici les trios et paires défensives en vue de la partie de ce soir. Bon mercredi et... bon match!

Attaquants:

Caufield-Suzuki-Monahan

RHP-Dach-Slafkovsky

Andersson-Mesar-Heineman

Bourque-Gignac-Davidson

Défenseurs:

Matheson-Savard

Trudeau-Kovacevic

Norlinder-Keeper

Gardiens:

Allen

Primeau