Dorion et Smith, des «lame duck» à Ottawa

Il y a un problème important chez les Sénateurs d’Ottawa, qui aspirent plus que jamais à être des séries éliminatoires cette saison.

L’incertitude.

«C’est comme un virus dans une organisation, a illustré Renaud Lavoie, mercredi, lors de sa chronique à JiC. Tu as un entraîneur-chef [D.J. Smith] et un directeur général [Pierre Dorion] qui marchent sur des œufs. Qui regardent toujours derrière eux et qui savent très bien qu’il y a un nouveau propriétaire, Michael Andlauer, qui ne leur a pas encore offert de prolongations de contrat.»

La situation rappelle celle des Canadiens de Montréal après qu’ils eurent atteint la finale de la Coupe Stanley en 2021. La saison suivante, le directeur général Marc Bergevin en était à sa dernière année de contrat.

«Tu connais le résultat de cette saison-là, a rappelé Lavoie à l’animateur Jean-Charles Lajoie. Les gars se regardent tout le temps en se demandant : "C’est qui le vrai boss?" On est dans une situation où tu as deux canards qui attendent! On appelle ça en anglais, des "lame duck" !»

