Des pas de géant pour Lwal Uguak

En repêchant Lwal Uguak au septième rang du dernier repêchage de la LCF, les Alouettes voyaient en l'Albertain beaucoup de potentiel.

Même si le géant de 6 pieds, 5 pouces et 271 livres a eu un temps de jeu limité depuis le début de la campagne, il est l'une des révélations cette saison en défensive chez les moineaux.

«Nous sommes tellement contents dans son cas! C'est un choix de première ronde. On savait que ça allait prendre un certain temps avant qu'il s'habitue au football à trois essais, mais c'est un jeune avec beaucoup de potentiel», a fait valoir le directeur-général de l'équipe Danny Maciocia, mercredi à l'entraînement.

«Il passe beaucoup de temps à visionner les bandes vidéos et il pose de bonnes questions. Il veut vraiment s'améliorer.»

Même si Uguak n'a pas des statistiques à tout casser cette saison avec neuf plaqués, un sac et quatre passes rabattues en neuf rencontres, il est de plus en plus impliqué dans le travail de l'unité défensive, ce que remarquent ses entraîneurs.

«Il progresse vraiment bien en ce moment avec un temps de jeu limité. Il aura davantage d'opportunités dans le futur puisqu'il est meilleur d'une rencontre à l'autre», a admis son entraîneur-chef Jason Maas.

Des propos qui sont aussi soutenus par Noel Thorpe, le coordonateur de l'unité défensive des Als.

«Son développement est excellent. Il comprend ce qu'on lui demande. Il faut être patient avec lui, mais on voit qu'il apprend rapidement.»

Uguak demeure humble de son côté et il espère pouvoir continuer de gagner la confiance de ses entraîneurs.

«Je me sens plus confortable d'un match à l'autre. J'y vais un jeu à la fois. Mais je tente de m'améliorer dès que je le peux. J'essaye de faire de mon mieux pour regarder des bandes vidéos et apprendre», a précisé le natif d'Edmonton.

Une influence positive

Il faut dire qu'Uguak bénéficie des conseils de Shawn Lemon sur la ligne défensive, lui qui n'est plus qu'à un sac du plateau des 100 sacs en carrière dans la LCF.

«Lemon est un excellent leader. Il m'a pris sous son aile. On se parle très souvent sur le banc et c'est bien pour moi d'avoir un vétéran comme lui à mes côtés.»

L'attitude du joueur de 35 ans est d'ailleurs saluée par Noel Thorpe.

«Il amène beaucoup de leadership. Il est arrivé ici en étant humble et on voit l'effort qu'il met dans les pratiques. Ça se traduit dans les matchs et il a une influence positive sur les jeunes.»

Un gros enjeu samedi

Les Alouettes disputeront leur prochain match contre le Rouge et Noir, samedi à Ottawa.

En cas de victoire, les Montréalais pourraient s'assurer une place en éliminatoires.

Ils pourraient toutefois être privés des services du receveur de passe Austin Mack qui n'a pas pratiqué avec l'équipe, mercredi.

«Il traîne des blessures depuis quelques semaines. On lui a donné congé aujourd'hui. On verra s'il pourra jouer samedi», a précisé Jason Maas.