CH : un match à saveur locale qui pourrait être explosif

Le Canadien disputera un deuxième match hors-concours en accueillant mercredi soir les Sénateurs d’Ottawa et à en juger la formation présentée par les visiteurs, il faut s’attendre à quelques escarmouches sur la patinoire.

Si l’entraîneur-chef Martin St-Louis devait indiquer en avant-midi la composition du groupe qu’il utilisera, son vis-à-vis D.J. Smith a décidé de faire appel à de la robustesse et à certains Québécois, tels Mathieu Joseph, Djibril Touré, Bokondji Imama et Kevin Mandolese. La présence de Mark Kastelic, Cole Reinhardt, Parker Kelly et Zack MacEwen laisse présager un peu d’action sur le plan pugilistique.

Avec notamment Logan Mailloux, David Reinbacher, Juraj Slafkovsky, Alex Newhook et Samuel Montembeault en uniforme lundi, le Tricolore s’est incliné 4 à 2 devant les Devils du New Jersey à sa première partie du camp préparatoire. Les Maple Leafs de Toronto seront de passage au Centre Bell vendredi et samedi.

