Canadiens-Sénateurs : 5 choses à surveiller

Le Canadien reçoit ce soir les Sénateurs d'Ottawa. Voici les éléments à surveiller dans le cadre de ce deuxième match préparatoire.

1. Monahan avec Caufield et Suzuki

Cole Caufield disputera un premier match depuis le 19 janvier. Pour cette entrée en la matière, c’est Sean Monahan qui aura l’occasion de jouer à l’aile droite du premier trio.

Martin St-Louis : « Ils ont joué ensemble l'an dernier, donc il y aura un peu de prévisibilité. C'est bien parce que je veux que mes joueurs clés soient dans un environnement dans lequel ils se sentent à l'aise rapidement. »

Voyez le point de presse de Martin St-Louis dans la vidéo ci-dessus.

Sean Monahan : « Ça fait longtemps que je n'ai pas joué [5 décembre]. Ça fait un bout de temps que je n'ai pas été aussi nerveux pour un match de hockey. J'ai vraiment hâte. »

Crédit photo : Getty Images via AFP

2. Un deuxième match pour Slafkovsky

Juraj Slafkovsky revêtira son uniforme pour un deuxième match consécutif. Dans le camp du Canadien, il est le seul à avoir également affronté les Devils, lundi. Le gros attaquant a besoin de répétitions pour retrouver son rythme.

Martin St-Louis : « C'est trop tôt pour l'évaluer. Il a besoin de répétitions et d'occasions. On veut qu'il reprenne son synchronisme et qu'il poursuive son développement. »

Juraj Slafkovsky : « Le plus d'occasions que j'ai de jouer, le mieux c'est. On était encore en match préparatoire, donc ça me donne encore plus de chances d'être prêt pour le début de la saison. »

3. Dach au centre

L’an dernier, il a été l’ailier le plus régulier de Caufied et Suzuki. Cependant, le plan à moyen terme est de l’utiliser au centre. Il sera intéressant de voir quelle dynamique il pourra développer avec Rafaël Harvey-Pinard et Slafkovsky.

Martin St-Louis : « Je sais que Dach, ça fonctionne avec Suzie et Cole. Si on a à arriver là, ça va se faire tout seul. Dach est un passeur. Un tireur aura beaucoup d'occasions s'il joue avec Dach. Quant à Harvey-Pinard, que je le place sur le premier ou sur le quatrième trio, j'obtiendrai toujours la même chose de lui. Il est tellement constant. »

Crédit photo : Martin Chevalier / JdeM

4. La lutte se poursuit devant le filet

Après Samuel Montembeault et Jakub Dobes lundi, ce sera au tour de Jake Allen et de Cayden Primeau de voir de l’action. Les postes de gardien numéro un sont ouverts tant à Montréal qu’à Laval.

5. Trudeau en audition

Après avoir survolé le tournoi des recrues, William Trudeau aura une nouvelle chance de marquer des points auprès de la direction. Face aux Sénateurs, il formera la paire avec Johnathan Kovacevic.

Martin St-Louis : « On veut voir à quel point il est proche ou loin. Chaque présence sur la patinoire est une occasion de le démontrer. »

William Trudeau : « Je sais qu’il n’y a absolument rien d’accompli en ce moment et j’ai encore un long chemin à parcourir. Mais c’est le fun à entendre quand on parle de toi en bien. Ça donne un boost de confiance. »

À voir aussi :