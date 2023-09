Une finale sans Lionel Messi?

L’Inter Miami CF pourrait devoir disputer la finale de la Coupe des États-Unis sans Lionel Messi.

Le club floridien a rendez-vous avec le Dynamo de Houston mercredi soir, soit sept jours après que la légende du ballon rond eut quitté un affrontement contre le Toronto FC.

• À lire aussi: MLS: Atlanta United trop fort pour le CF Montréal

• À lire aussi: Messi se blesse et quitte le match

Messi est touché à l’ischiojambier droit, lui qui a disputé 12 matchs depuis qu’il a fait son arrivée en Major League Soccer (MLS).

Lundi, en conférence de presse, l’entraîneur-chef Gerardo «Tata» Martino s’est montré prudent en parlant d’un possible retour au jeu de son joueur-vedette.

«Nous avançons au jour le jour. Nous allons l'évaluer et, comme je le dis toujours, je vais d'abord écouter ce que Messi me dit et ce qu'il ressent, a-t-il déclaré. Ensuite, nous devons également évaluer les risques futurs. Ce n'est donc pas une décision facile, mais nous allons prendre le temps nécessaire pour essayer de ne pas commettre d'erreurs.»

La semaine dernière, Martino a indiqué que le malaise de Messi provenait de tissus cicatriciels d’une blessure préalable.

Depuis qu’il évolue pour l’équipe de la MLS, l’Argentin a touché la cible 11 fois et fourni cinq passes décisives. Une victoire contre Houston permettrait à l’Inter Miami de remporter un deuxième trophée en 2023. La formation a triomphé en Coupe des Ligues en août.

De plus, l’équipe de Miami tente d’obtenir une place pour les éliminatoires de la MLS. Elle se trouve à cinq points du CF Montréal et du New York City FC, les formations qui possèdent les deux dernières places donnant accès à l’après-saison. Il reste cinq matchs à la campagne de l’Inter Miami.