Un espoir québécois des Oilers se cherche une chaise dans la LNH

Choix de deuxième tour au repêchage de 2019, le Québécois Raphaël Lavoie tente de convaincre les Oilers d’Edmonton de lui accorder une chance dans la Ligue nationale de hockey (LNH), mais s’il manque son coup en Alberta, une équipe comme le Canadien pourrait avoir l’occasion de le réclamer au ballottage.

Le natif de Chambly a joué plus de deux ans avec le club-école de l’organisation dans la Ligue américaine, les Condors de Bakersfield. Ayant récolté 25 buts et 20 mentions d’aide pour 45 points en 61 rencontres durant la dernière campagne, il a donc prouvé qu’il mise sur une bonne touche offensive. Cependant, avec les Connor McDavid et Leon Draisaitl dans ses rangs, la maison-mère n’a pas nécessairement besoin de potentiel offensif supplémentaire. Ainsi, si le hockeyeur de 23 ans souhaite graduer à Edmonton, il devra se distinguer de diverses manières.

«Vous devez être fiable défensivement. Je ne serai pas un gars du top 6 en attaque ici, donc je dois offrir quelque chose de différent. S’il s’agit d’être bon défensivement et digne de confiance sur la glace, bien, il en sera ainsi», a déclaré Lavoie au quotidien «Edmonton Sun».

«Il faut effectuer ce qui est requis pour jouer dans la LNH. Je ne suis pas le seul gars devant ajuster son jeu afin d’accéder au prochain niveau. J’essaie de demeurer ici le plus longtemps possible.»

Au ballottage?

Comme le «Sun» l’a textuellement rappelé dans un texte publié sur son site, l’ancien des Mooseheads de Halifax et des Saguenéens de Chicoutimi dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec pourrait être rendu disponible pour un club comme le Tricolore si les Oilers décident de le rétrograder dans quelques jours. Toutefois, l’ailier se concentre sur le moment présent.

«Ça fait longtemps que je me trouve dans cette organisation et je tente de demeurer ici. Je ferai de mon mieux et si ça ne fonctionne pas, je passerai par le ballottage et je verrai ce qui arrivera. Actuellement, je m’efforce de rester avec les Oilers», a-t-il indiqué.

D’ailleurs, l’évaluation est en cours et Lavoie a eu l’opportunité de montrer son savoir-faire durant le match préparatoire de lundi, un revers de 5 à 0 aux mains des Jets de Winnipeg. Il aura probablement d’autres examens imposés par l’entraîneur-chef Jay Woodcroft d’ici la fin du camp, mais celui-ci a déjà annoncé ses couleurs.

«Peu importe le poste disponible à Edmonton, il faut comprendre qu’il y a un changement à apporter à son jeu pour qu’il puisse trouver une chaise, a souligné le pilote. Ces joueurs ont été habitués à obtenir la part du lion en termes de temps de glace à cause de leur talent. Cependant, dès que vous grimpez dans la chaîne alimentaire du hockey professionnel, vous réalisez qu’il n’y a pas tellement d’emplois disponibles. Il n’est pas la première personne à devoir se soumettre à cet accomplissement personnel. La LNH est remplie de marqueurs de 50 buts dans le hockey junior évoluant au sein d’un quatrième trio. C’est ainsi.»