Quentin Miller impressionné par le tir de Cole Caufield : «C'est vraiment un autre niveau»

Le gardien Quentin Miller a eu la chance de disputer sa première saison dans la LHJMQ, l'an dernier, en compagnie de plusieurs joueurs qui risquent un jour de jouer dans la LNH. Mais même s'il avait affronté les tirs des James Malatesta, Zachary Bolduc ou Nathan Gaucher, il n'avait jamais rien vu qui se compare à celui de Cole Caufield.

• À lire aussi: Des gaffes et des flashs: le Canadien s’incline 4 à 2 devant les Devils

• À lire aussi: «Je me brisais le cou à regarder les gradins» – Logan Mailloux

Retranché dimanche par le Tricolore, au terme du match intraéquipe opposant les Rouges et les Blancs, Miller était de retour sur la patinoire du Pavillon de la jeunesse mardi matin avec ses coéquipiers des Remparts de Québec. À sa première expérience à un camp professionnel, il n'a pas caché avoir été fort impressionné, autant par Caufield que par le capitaine du Tricolore, Nick Suzuki.

« Ensemble, ils sont incroyables. Ils font tous les exercices ensemble et ils ont une chimie qui fait en sorte qu'ils se trouvent constamment sur la glace. Ils m'ont vraiment impressionné. Ils ont de bonnes mains et de bons tirs. »

Crédit photo : PHOTO MARTIN ALARIE

Parlant de bon tir, Miller a pu affronter celui de Caufield, qui l'a d'ailleurs battu lors du match entre les blancs et les rouges, dimanche.

« Je ne pense pas avoir affronté un tir aussi puissant que le sien. [James] Malatesta a un bon tir, mais Caufield, c'est comme... À un moment donné, il s'en venait et je me disais : “Je l'ai ! Je l'ai ! Je l'ai !” Et puis, il m'a battu. Son tir est vraiment à un autre niveau. »

CH: But Cole Caufield Rouges 3-1 -

Un rêve devenu réalité

Le gardien montréalais, que le Canadien a réclamé en quatrième ronde au dernier repêchage, était encore un peu sur un nuage de l'expérience qu'il venait de vivre. Partisan du Tricolore en grandissant, il a eu l'occasion de vivre une partie de son rêve lors des dernières semaines.

À son premier camp professionnel, Miller a eu l'occasion de disputer un match lors du tournoi des recrues face aux Bruins de Boston, de s'entraîner à quelques reprises avec les meilleurs joueurs de l'équipe et d'y disputer le match intraéquipe de dimanche, devant un Centre Bell rempli.

« C'était incroyable et je ne sais même pas comment le décrire. Jouer au Centre Bell et d'entrer sur la chanson Fix You est un rêve depuis que je suis jeune. D'enfin le vivre, c'est difficile à comprendre et à réaliser. Je regardais autour et c'était vraiment impressionnant. »

Crédit photo : PHOTO MARTIN ALARIE

Miller revient maintenant à Québec dans le but d'être l'homme de confiance des Remparts et de parfaire son jeu en se basant sur les conseils reçus lors de son passage au camp du Canadien.

« Il y a plein d'aspects techniques que je dois améliorer. Je suis loin d'être parfait », a-t-il reconnu, ajoutant avoir pu compter sur le mentorat de Jake Allen à Montréal.

« Il m'a donné beaucoup de conseils, c'est vraiment un bon gars. »

De l'expérience à gagner

Après n'avoir joué que 20 matchs en carrière dans la LHJMQ, Miller devra maintenant prouver qu'il a ce qu'il faut pour être un gardien dominant dans la LHJMQ. Aux yeux de l'entraîneur-chef des Remparts, Éric Veilleux, il est sur la bonne voie.

Crédit photo : PHOTO Stevens LeBlanc

« Il va en gagner cette année de l'expérience, ça, c'est sûr, a-t-il lancé, le sourire en coin, en faisant référence au fait qu'il devrait disputer la majorité des matchs de l'équipe. C'est un bon gardien et je pense que ça a bien été pour lui au camp des Canadiens. C'est une expérience extraordinaire pour lui. Il s'en va dans le droit chemin, je n'ai aucun doute là-dessus. »

Miller obtiendra son premier départ de la saison vendredi, alors que les Remparts rendront visite à l'Armada de Blainville-Boisbriand.