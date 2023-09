Patrick Roy bientôt honoré à la place Jean-Béliveau?

Le maire de Québec, Bruno Marchand, estime que Patrick Roy mérite un hommage sur la place Jean-Béliveau aux côtés de Béliveau lui-même, de Guy Lafleur, de Réal Cloutier, de Joe Malone et des frères Stastny, et il se dit «très ouvert» à travailler à la concrétisation du projet.

Dimanche dernier, en marge des célébrations lors desquelles les bannières de championnat des Remparts ont été hissées dans les hauteurs du Centre Vidéotron, l’ancien président de l’équipe Jacques Tanguay avait réitéré l’importance, à ses yeux, de voir la Ville de Québec immortaliser l’héritage de Roy sur la place Jean-Béliveau.

« Le prochain [hommage], j’espère que ce sera à la place Jean-Béliveau, et ça devrait venir assez rapidement. C’est une icône du hockey. Il a passé autant de temps comme dirigeant d’une équipe de hockey que comme joueur. C’est toute une carrière », avait fait valoir M. Tanguay.

Crédit photo : Marcel Tremblay / Agence QMI

Mardi, M. Marchand a assuré que le projet était dans les cartons.

« Je suis très sensible à ça et Jacques m’en avait parlé. L’importance qu’a eue Patrick Roy dans tout son parcours et son importance à Québec, c’est quelque chose à évaluer. [...] Est-ce que quelqu’un peut contester ça ? Ce ne sera pas moi qui vais le contester. Il mérite sa place. D’autres sont là et sont extraordinaires, mais sont même en dessous de Patrick », a-t-il assuré.

Pas de rue à son nom

Le maire de Québec a toutefois assuré que la Ville ne renommerait pas une rue ou un parc en l’honneur de Roy.

«Dans la toponymie, on ne nomme jamais quelqu’un qui n’est pas décédé et on ne souhaite pas de malheur à Patrick Roy! Sur la place Jean-Béliveau, c’est une autre affaire. Nommer une rue ou nommer un parc, ça n’arrivera pas, puisque nos règles de toponymie sont claires.»

Crédit photo : Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

«On va s’asseoir avec Jacques et voir c’est quoi la réalité. On va voir comment on peut le faire, qui peut nous soutenir financièrement, ce qu’on peut bâtir et on va parler à Patrick. On est très ouverts à ça.»

Rappelons que la LHJMQ a annoncé dimanche dernier qu’un trophée au nom de Patrick Roy sera désormais remis annuellement au meilleur gardien de son circuit en saison régulière.