LNH: Connor Bedard peut-il imiter Sidney Crosby?

Il y a seulement sept joueurs dans l’histoire de la LNH qui sont parvenus à récolter 100 points à leur saison recrue.

Il y a Teemu Selanne (à 22 ans), Peter Stastny (à 24 ans), Alexander Ovechkin (à 20 ans), Dale Hawerchuk (à 18 ans), Sidney Crosby (à 18 ans), Joe Juneau (à 25 ans) et Mario Lemieux (à 19 ans).

Pour ceux et celles qui vont me dire : «Wayne Gretzky a récolté 137 points à sa première saison.» La réponse est simple, Gretzky n’était pas considéré comme un joueur recrue puisqu’il avait joué la saison précédente dans la défunte Association mondiale de hockey.

Ainsi, Sidney Crosby (18 ans et 253 jours) et Dale Hawerchuk (18 ans et 354 jours) demeurent les deux seuls joueurs de l’histoire à avoir récolté 100 points à l'âge de 18 ans.

Est-ce que Connor Bedard peut devenir le troisième joueur et imiter Crosby et Hawerchuk? Bedard aura 18 ans et 85 jours lors de son premier match prévu le 10 octobre.

Bedard a une tonne de talent. Aucun doute. Cependant, selon moi, pour aller chercher 100 points, il aura besoin de l’aide de ses coéquipiers. Je le dis en tout respect, c’est mince présentement chez les Blackhawks cette saison. Bedard sera ciblé, surveillé et on va tenter de le menotter tous les soirs.

On a ajouté des attaquants d’expérience comme Corey Perry, Taylor Hall et Nick Foligno pour aider Bedard. Est-ce que des jeunes joueurs comme Lukas Reichel peuvent émerger rapidement et lui donner un coup de main? On ne le sait pas encore.

On a souvent comparé l’impact de Bedard à celui de Crosby ou Connor McDavid.

Tout d’abord, Crosby a atteint 100 points par lui-même. Crosby (102 points) avait 44 points d’écart avec le deuxième pointeur de l’équipe qui était Sergei Gonchar (58 points). Mais tout comme Bedard cette année, on avait entouré Crosby de vétérans en allant chercher notamment Mark Recchi (37 ans), John LeClair (36 ans) et Zigmund Palffy (33 ans). Pour sa part, Mario Lemieux avait joué seulement 26 parties avant d’annoncer sa retraite en cours de saison.

De son côté, McDavid a été limité à 45 matchs à sa saison recrue en raison d’une blessure. S’il était demeuré en santé, sa projection de points l’amenait vers une saison de 85-90-95 points. Ce qui aurait été un superbe accomplissement. Contrairement à Crosby, McDavid avait de jeunes coéquipiers pour l’entourer comme Leon Draisaitl, Taylor Hall, Jordan Eberle et Ryan Nugent-Hopkins.

En conclusion, je ne crois pas, et j’espère me tromper, que Bedard atteindra le plateau des 100 points à sa première saison. Quelque chose autour de 80-85-90 points est plus réaliste et ce rendement serait remarquable.

Une chose est certaine, Crosby et McDavid ont rapidement démontré leur statut de joueur générationnel. À Bedard de tenter de le prouver dès sa raison recrue.