LNH: c’est fini pour Cory Schneider

Le gardien Cory Schneider a décidé d’accrocher ses jambières.

Il a en fait l’annonce mardi, dans un entretien avec le quotidien «Salem News».

L’homme de 37 ans a disputé 410 matchs répartis sur 13 saisons dans la Ligue nationale de hockey (LNH). Il a porté les couleurs des Canucks de Vancouver et des Devils du New Jersey, avant de disputer sa dernière rencontre en carrière dans le circuit avec les Islanders de New York le 3 avril 2022. Schneider a œuvré pour les Islanders de Bridgeport, dans la Ligue américaine, lors des deux plus récentes campagnes.

«Je suis en paix avec ma décision. Je vais m’ennuyer de mes coéquipiers et de l’intensité du sport, mais c’est le bon moment pour moi», a indiqué l’Américain.

En carrière dans la LNH, Schneider a maintenu un dossier de 171-159-58, un taux d’efficacité de ,918 et une moyenne de buts alloués de 2,43.

Le natif de Marblehead, au Massachusetts, a été sélectionné en première ronde (26e au total) du repêchage 2004 par les Canucks. Le club canadien l’a échangé aux Devils contre le neuvième choix au total de l’encan 2013.

«Le New Jersey, c’était un super endroit pour ma famille et moi, a dit Schneider. Mes enfants y sont nés. J’ai eu de super coéquipiers et c’était vraiment un endroit bien pour jouer.»

«C’est connu mes meilleurs moments à Vancouver, a-t-il ajouté. Il y avait des gens vraiment bons dans cette organisation. J’y ai eu d’excellents coéquipiers et nous sommes passés à un match de remporter la première coupe Stanley de l’histoire de l’organisation.»

Schneider fait référence à la campagne 2010-2011, quand les Canucks ont perdu la finale en sept parties contre les Bruins de Boston. À ce moment, il était le substitut de Roberto Luongo.