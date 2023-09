Les Mariners s’éloignent des séries

Les Mariners de Seattle se sont quelque peu éloignés d’une place en séries, lundi soir, avec une défaite de 5-0 aux dépens des Astros de Houston

Voyez les faits saillants dans la vidéo ci-dessus.

Ils accusent ainsi maintenant un match et demi de retard sur les Astros, détenteurs de la dernière place donnant accès aux éliminatoires.

Les Blue Jays de Toronto devancent quant à eux les Astros par un match et demi.

À moins d’un revirement de situation, les Jays (87-69) participeront aux séries encore cette année. En fait, ils pourraient en être assurés dès mercredi contre les Yankees de New York. La qualification de l’équipe de la Ville Reine sera acquise si elle gagne ses deux prochains matchs face aux Yankees et qu’un balayage survient dans la série entre les Astros (86-71) et les Mariners (84-72).

La rencontre de mardi au Rogers Centre sera d’ailleurs présentée à TVA Sports à compter de 19h.

Verlander dominant

Pour revenir au premier match de la série de trois entre les Astros et les Mariners, les gagnants doivent une fière chandelle à leur lanceur partant, Justin Verlander (12-8).

Au sommet de sa forme, l’as artilleur a accordé seulement trois coups sûrs et un point mérité en huit manches au monticule, en plus de retirer huit frappeurs sur des prises.

Bryan Abreu a ensuite terminé le travail pour récolter son cinquième sauvetage de la saison.

En attaque, Yordan Alvarez et Kyle Tucker se sont démarqués, claquant chacun un circuit en solo.

Jose Altuve, Martin Maldonado et Mauricio Dubon ont produit les autres points des Astros.

Dans le camp adverse, le seul point a été inscrit en neuvième manche sur un ballon sacrifice de Julio Rodriguez.