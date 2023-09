Les Flyers lourdement défaits pour le retour de Sean Couturier

À l’occasion de son premier match depuis le 18 décembre 2021, Sean Couturier a été blanchi lors de la défaite de 6 à 0 des Flyers de Philadelphie face aux Devils du New Jersey, lundi soir.

Le joueur de centre de 30 ans a remporté 10 des 18 mises au jeu auxquelles il a pris part, en plus d’afficher un différentiel de -1.

«J'attendais ce moment depuis un moment, a partagé Couturier avant la rencontre. Tout l'été, j'y ai pensé, et maintenant je suis là. Je suis juste excité de commencer les échauffements, de terminer ma première présence et de simplement jouer au hockey.»

Les gros canons des Devils étaient en grande forme. Timo Meier a inscrit un but et une passe, tandis que Jesper Bratt a amassé trois aides.

L’attaquant des Flyers Cam Atkinson devait participer à la rencontre, mais ce dernier a été remplacé par Wade Alisson. C’est une blessure au bas du corps qui incommoderait l’attaquant de 34 ans.

Des débuts en fanfare pour Ekman-Larsson

Par ailleurs, Oliver Ekman-Larsson a grandement contribué à la victoire des Panthers de la Floride 5 à 0 contre les Predators de Nashville en récoltant trois passes. C’était son premier match sous ses nouvelles couleurs, lui qui a signé une entente d’une saison cet été avec le club floridien.

Les «Cats» l’ont à nouveau emporté 5 à 2 face aux «Preds» lors du deuxième duel de la journée entre les deux formations en soirée.

Les Jets blanchissent les Oilers

Les Oilers d’Edmonton ont donné congé à leurs meilleurs joueurs, et cela s’est senti. Ils ont été blanchis 5 à 0 par les Jets de Winnipeg. Kyle Connor a inscrit un but et Laurent Brossoit a obtenu un jeu blanc de 25 arrêts.

Chychrun donne la victoire aux Sénateurs

Plusieurs gros canons des Maple Leafs de Toronto ont affronté les Sénateurs d’Ottawa au Scotiabank Arena, incluant Auston Matthews, Mitch Marner et Tyler Bertuzzi, mais ce sont les visiteurs qui ont enregistré un gain par la marque de 4 à 3.

Le défenseur des Sénateurs Jakob Chychrun a donné la victoire aux siens en inscrivant son deuxième but de la partie en prolongation. La troupe de D.J. Smith se déplacera d’ailleurs au Centre Bell, mercredi, pour y affronter les Canadiens de Montréal.

