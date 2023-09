Jonathan Huberdeau présente sa recette pour revenir en force

Le Québécois Jonathan Huberdeau veut faire oublier sa mauvaise année 2022-2023 et revenir dans les bonnes grâces des partisans des Flames de Calgary, et il entend d’ailleurs leur prêter l’oreille davantage.

Avec seulement 55 points, 60 de moins qu’au cours de sa dernière saison chez les Panthers de la Floride, le vétéran a bien malgré lui mené le club vers des vacances prématurées. Exclus des séries, les Flames ont procédé à des changements importants, notamment la promotion de Craig Conroy à titre de directeur général et l’arrivée de l’entraîneur-chef Ryan Huska. Toutefois, ces décisions ne suffiront pas à ramener le club sur la voie du succès si Huberdeau continue de peiner sur la glace.

Or, en décochant davantage de tirs, il croit pouvoir accumuler une part accrue de buts. L’an dernier, il s’est contenté d’une quinzaine de filets en 126 lancers. Ayant touché la cible deux fois dans l’écrasant gain de 10 à 0 aux dépens des Canucks de Vancouver, dimanche, il veut se servir du calendrier préparatoire pour effectuer les ajustements requis.

« Je l’ai entendu énormément en provenance des gradins. Donc, je dois tirer, a-t-il mentionné au réseau TSN. [Mes coéquipiers] m’ont dit toute ma vie de lancer. »

Comme exemple, plusieurs se souviennent d’un match disputé en décembre face aux Kings de Los Angeles, quand Huberdeau avait préféré tenter une passe au lieu de défier le gardien sur une séquence en prolongation. Le choix avait été coûteux, l’adversaire en profitant pour marquer peu après. Le pilote de l’époque, Darryl Sutter, avait ainsi ciblé l’attaquant en point de presse.

« Cette pensée selon laquelle il est d’abord un passeur est bien imprégnée en lui et à cause de ça, je crois que les gars évoluant avec lui doivent prendre un peu de responsabilités. Ils ont à s’assurer d’être prêts, car même dans les situations où une passe est attendue, vous devriez savoir que la rondelle s’en vient... donc, s’il a une occasion de tirer, nous voulons qu’il le fasse », a affirmé Huska.

Des alliés

Si Huberdeau prend les grands moyens pour augmenter sa récolte de buts, toute l’équipe en bénéficiera et les réfractaires seront rares dans le vestiaire. « Je pense qu’il peut surprendre bien des gens avec son tir », a notamment souligné Jakob Pelletier.

« Je sais qu’il aime effectuer des passes spectaculaires. Dans sa tête, il a toute une vision, mais il possède aussi un excellent tir, a de son côté estimé MacKenzie Weegar, un autre ex-Panther. Vous l’avez vu deux fois dimanche. Pour lui, il s’agit de retrouver la confiance à l’égard de son lancer. [...] J’espère qu’il l’utilisera beaucoup plus cette année, car il en a tout un. »

Également, si le hockeyeur de 30 ans prône cette habitude plus souvent, les formations rivales devront modifier leur stratégie, ce qui pourrait offrir plus d’ouvertures.

« Dans les récentes années, j’ai tiré davantage et les coéquipiers m’ont récompensé. Quand vous commencez à lancer, vous obtenez plus de respect des défenseurs et cela créera plus d’allées de passe », a considéré Huberdeau.