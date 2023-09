Jays: pour se rapprocher d'une place en séries

Les Blue Jays de Toronto tenteront de se rapprocher de plus en plus d'une place en séries éliminatoires en amorçant une série de trois matchs face aux Yankees de New York, mardi soir.

La première rencontre sera diffusée à TVA Sports, dès 19h.

Les probabilités de la formation de la Ville Reine de jouer du baseball d'octobre sont extrêmement élevées, à 98,6% selon le site baseball-reference.com. Actuellement, elle est en position de deuxième équipe repêchée dans la Ligue américaine, 1,5 match devant les Astros de Houston (troisième équipe repêchée) et trois matchs devant les Mariners de Seattle (actuellement hors du portrait des séries).

Une qualification serait assurée pour les Jays avec deux victoires lors des deux premiers matchs face aux Yankees et une défaite, ce soir, des Mariners face aux Rangers du Texas

Ainsi, les Jays pourraient obtenir leur qualification mercredi.

Les Yankees, eux, sont assurés de ne pas participer aux séries éliminatoires.

Michael King (4-7) sera le lanceur partant des Yankees. Il sera opposé à Kevin Gausman (12-9).