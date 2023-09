Le premier trio des Leafs encore plus dangereux, selon Mitch Marner

Déjà reconnus pour leur force de frappe en attaque, les Maple Leafs de Toronto ont ajouté une arme de choix en obtenant Tyler Bertuzzi pendant l’été et il ne tardera pas à montrer toute son utilité aux dires d’un de ses coéquipiers.

Signataire d’un contrat d’un an au début juillet, le hockeyeur de 28 ans a atteint le plateau des 30 buts avec les Red Wings de Detroit en 2021-2022 et même s’il a été ennuyé par les blessures la saison dernière, son nouvel entraîneur-chef Sheldon Keefe le croit capable de reprendre son rythme de croisière. D’ailleurs, celui ayant inscrit 30 points en 50 rencontres l’an passé a droit à une audition au sein du premier trio des Leafs, complété par Auston Matthews et Mitch Marner.

Ainsi, les trois hommes ont œuvré ensemble durant le duel préparatoire de mardi contre les Sénateurs d’Ottawa au Scotiabank Arena. L’expérience semble avoir été concluante, Bertuzzi inscrivant une mention d’aide sur le but de Marner en troisième période.

«Bert a ouvert beaucoup le jeu dans les récentes semaines. Nous allons continuer de nous améliorer. C’était le premier véritable match ensemble et il s’agissait juste d’essayer de trouver des solutions, car il y a quelques jours, nous étions aux endroits appropriés sans toutefois être en mesure de capitaliser sur nos chances», a expliqué Marner au quotidien «Toronto Sun» après le revers de 4 à 3 des siens en prolongation.

Plus d’énergie

Quand les joueurs des Leafs se sont retrouvés pour le début du camp d’entraînement, Bertuzzi a spécifié aux médias ce qu’il pourra apporter à sa nouvelle organisation. S’il remplit ses promesses et que son instructeur le laisse sur la première ligne offensive, celle-ci sera très désagréable au goût des formations adverses.

«C’est de donner de l’énergie, d’aller au filet et de faire le sale boulot afin de créer davantage d’espace pour ces gars-là, a-t-il mentionné récemment en évoquant notamment Matthews et Marner. Sur la glace et à l’extérieur, ce sont des bourreaux de travail et il s’agira d’une belle opportunité d’évoluer avec eux. Je dois apprendre d’eux en les voyant comment faire les choses.»

Après avoir affronté les Sabres de Buffalo mercredi, les Leafs visiteront le Canadien de Montréal vendredi et samedi.