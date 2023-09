Une toute nouvelle mission attend Auston Matthews

Les Maple Leafs de Toronto comptent énormément sur Auston Matthews pour remplir les filets adverses, mais l’attaquant-vedette pourrait contribuer d’une façon supplémentaire bien précise la saison prochaine.

Le double récipiendaire du trophée Maurice-Richard, remis au meilleur franc-tireur de l’année dans la Ligue nationale de hockey, revendique 299 buts en carrière et devrait à nouveau terroriser les gardiens en 2023-2024. Cependant, son entraîneur-chef Sheldon Keefe n’exclut pas de lui accorder des responsabilités accrues en infériorité numérique, surtout que les Leafs ont perdu quelques spécialistes en la matière pendant l’été, notamment Ryan O’Reilly.

Aussi, le numéro 34 est prêt à relever le défi. «Vous évoluez avec un homme en moins, mais ça reste du hockey. Il y a pas mal d’anticipation, de lectures de jeux. Puis, je sais que je suis habile avec le bâton et que je peux couper des jeux. J’adore être utilisé dans ce contexte», a mentionné Matthews à NHL.com.

Pourtant, l’Américain a eu peu d’occasions de montrer son savoir-faire en pareilles circonstances. D’ailleurs, le site officiel de la ligue a rappelé son temps d’utilisation total en désavantage numérique depuis ses débuts : 24 min 19 s en sept campagnes. Or, il dit avoir appris en observant les meilleurs, notamment ceux des Bruins de Boston.

«Quand vous affrontez des gars comme Patrice Bergeron et Brad Marchand qui écoulent les punitions, cela vous fait réfléchir un peu plus, car non seulement ils sont très bons défensivement, mais ils peuvent rabattre la rondelle dans les airs et vous forcer à effectuer des jeux à des endroits compliqués. Puis, ils sont capables d’assurer la transition vers l’autre côté, a-t-il décrit en évoquant en outre Bergeron, nouvellement retraité du hockey. Certes, je n’essaierai pas de marquer à chaque coup, mais il y aura vraiment plusieurs occasions et je veux en profiter.»

Une place à combler

Pour Keefe, la confiance à l’égard de Matthews est infinie et même à quatre contre cinq, il vaut son pesant d’or.

«Auston peut faire tout ce que vous lui demandez. Il se dévoue à tout. Il a accepté cela et nous continuerons au cours des matchs préparatoires, a-t-il confirmé au sujet de l’utilisation de son joueur en infériorité. La meilleure façon de décrire la situation, c’est qu’il y a un besoin et un vide à combler. Il aura plus de temps pour se mettre à l’aise et se familiariser avec cela.»

«Auston est bien disposé à jouer en désavantage numérique, tout comme Willy [William Nylander], qui a écoulé davantage de pénalités que lui durant les dernières saisons et qui assumera plus de tâches ici. Toutefois, nous avons d’autres joueurs qui effectueront un pas important là, selon la situation donnée dans un match. Nous pouvons utiliser différents gars dans divers contextes.»