Rangers : «Nous sommes tannés de perdre» - Vincent Trocheck

La fenêtre des Rangers de New York pour la coupe Stanley se referme peu à peu et l’attaquant Vincent Trocheck estime qu’il est temps pour ses coéquipiers et lui-même de mettre leurs culottes.

Les Rangers ont quelques-uns des meilleurs attaquants de la Ligue nationale de hockey (LNH) dans leurs rangs en Artemi Panarin et Mika Zibanejad, un défenseur gagnant du trophée Norris (Adam Fox) et un gardien vainqueur du Vézina (Igor Shesterkin). Mais la victoire ultime leur échappe toujours.

Après une saison dans la Grosse Pomme, Trocheck a bien remarqué que les Blueshirts avaient toutes les pièces du casse-tête entre leurs mains. Lors des plus récentes séries éliminatoires, ils ont toutefois été vaincus d’entrée de jeu par les Devils du New Jersey, en sept matchs.

«Nous ne pouvons pas nous contenter d’une place en séries. Nous savons à quel point il était déchirant de perdre au premier tour l’an dernier. Donc, nous revenons, et nous sommes sérieux. Nous sommes tannés de perdre», a lancé le vétéran de 30 ans, qui n’est pas passé par quatre chemins pendant son entretien avec le site NHL.com, dimanche.

«Cette équipe est perçue comme une formation qui peut faire un pas de l’avant depuis longtemps maintenant. Le futur, il est maintenant. Nous n’avons pas tout ce temps à perdre. C’est à prendre ou à laisser, rendu là», a argué Trocheck.

L’ancien des Panthers de la Floride et des Hurricanes de la Caroline sait très bien qu’il a fait partie de la solution comme du problème en 2022-2023. Sa saison régulière de 64 points a été assombrie par une production d’un seul but durant le calendrier éliminatoire.