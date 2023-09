Paris sportifs: les meilleures offres de mardi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du mardi 26 septembre qui valent le détour.

Tennis : Alexis Galarneau c. Ethan Quinn

Crédit photo : Getty Images via AFP

Alexis Galarneau était si près du but à Columbus la semaine dernière, lui qui s’est incliné en finale de ce tournoi ITF dimanche. Le Québécois sera de nouveau en action aux États-Unis, du côté de Charleston. Cinquième tête de série, il ouvrira la compétition contre Ethan Quinn, le modeste 492e joueur mondial. Ce dernier a perdu ses six plus récents duels. Le jeune homme de 19 ans a tout de même reçu un laissez-passer pour le tableau principal des Internationaux des États-Unis vers la fin du mois d’août, mais a plié bagage en trois courtes manches. Grâce à son momentum, Galarneau ne devrait avoir aucun mal à passer au deuxième tour.

Prédiction : Victoire en deux manches d’Alexis Galarneau – 1,91

Soccer : FC Barcelone c. RCD Mallorca

Crédit photo : AFP

L’issue de ce match ne devrait surprendre personne puisque le FC Barcelone semble finalement avoir retrouvé sa gloire d’antan et trône au sommet de la Liga. L’attaquant Robert Lewandowski a marqué au moins un but à chacune de ses cinq dernières apparitions, toutes compétitions confondues. Mallorca (ou Majorque en français) se trouve près des lanternes rouges, mais certains joueurs ont retrouvé leur touche offensive, dont les vétérans Vedat Muriqi et Abdon. On attend toujours le réveil de l’international canadien Cyle Larin, qui n’a toujours pas touché le filet après six matchs. Bref, les marqueurs pourraient être nombreux, surtout du côté barcelonais, où 13 filets ont été inscrits en trois matchs, dernièrement.

Prédiction : Plus de 3,5 buts – 3,15

Soccer : Lille OSC c. Stade de Reims

Crédit photo : AFP

Dans le cadre du dernier match de la sixième journée de Ligue 1, les coéquipiers de l’attaquant Jonathan David pourraient remonter à la cinquième position du classement avec une victoire contre le Stade de Reims. Imprenables à domicile depuis plus d’un an (la dernière défaite de Lille au Decathlon Arena remontant au 31 août 2022), le club est extrêmement solide devant ses partisans. Les hommes de Paulo Fonseca n’ont encaissé qu'un but en quatre parties à la maison cette saison, toutes compétitions confondues. À l’inverse, Reims reste sur une défaite face à Brest (2-1), et a encaissé cinq filets en trois parties à l’extérieur depuis le début de l’exercice 2023-2024. La fébrilité récente des Rémois hors de leur base devrait donc continuer contre le LOSC.

Résultat : Victoire de Lille OSC – 1,95