Mathieu Joseph pourrait-il être échangé par les Sénateurs?

Tel que leur nouveau propriétaire majoritaire Michael Andlauer l’a rappelé lundi, les Sénateurs d’Ottawa devront créer de l’espace sur leur masse salariale s’ils espèrent faire signer un contrat à l’attaquant Shane Pinto et l’une des solutions pourrait être une transaction impliquant le Québécois Mathieu Joseph.

Ce dernier possède une entente valide pour encore trois ans et sa rémunération annuelle comptera pour 2,95 millions $ sur la liste de paie des « Sens ». Or, ceux-ci disposent d’une marge de seulement 120 000 $ et Pinto demeure joueur autonome sans compensation. Aussi, selon le site The Fourth Period, il y a eu des tractations avec les Flyers de Philadelphie, une formation qui pourrait assumer le salaire de Joseph, auteur d’une récolte de 18 points en 56 matchs l’an passé.

• À lire aussi: Déjà des problèmes d’argent pour les Sénateurs?

• À lire aussi: Le proprio des Sénateurs ne cache pas son fort enthousiasme

Toutefois, l’organisation de la Pennsylvanie tenterait de soutirer à la partie adverse le jeune Tyler Boucher, sélectionné au 10e rang du repêchage 2021 par le club ottavien. L’ailier a disputé la dernière saison avec les 67’s d’Ottawa, dans la Ligue de hockey junior de l’Ontario.

La facture risque donc d’être élevée pour le directeur général des Sénateurs, Pierre Dorion. Il devra renoncer à minimalement un élément de son groupe de joueurs, sauf s’il laisse aller Pinto, qui a inscrit 20 buts en 82 rencontres durant la campagne 2022-2023.