Marathon de Montréal: «C’était un moment inoubliable»

Le Québécois Simon Leblanc a terminé au deuxième rang du Marathon de Montréal, dimanche, à une trentaine de secondes du gagnant. Pour l'homme originaire de Saint-Prosper, en Beauce, il s'agit d'un moment qu'il n'oubliera pas de sitôt.

Leblanc a terminé sa course en 2:23:52, derrière le Kenyan Felex Cheruiyot Rop.

«C’était un moment inoubliable qui va rester graver à jamais, a souligné Leblanc, lundi, lors de l'émission Le Québec Matin sur les ondes de LCN. J’ai été invité par l’organisation du Marathon de Montréal et je suis très reconnaissant. Je suis arrivé avec aucune attente. Quand on a eu le "split" du demi-marathon et du marathon, j’ai tourné la tête et j’ai vu que j’étais rendu troisième. Le nuage a commencé à m’emporter et je ne le croyais pas.

Toutefois, Leblanc a frappé le fameux «mur» quelques kilomètres plus tard; un moment toujours compliqué pour n'importe quel coureur.

«J’ai eu beaucoup de difficultés autour du 26e, 27e kilomètre, a-t-il confié. J’ai parlé à mon grand-père qui est décédé dans les derniers jours, j’ai senti un regain d’énergie au 32e kilomètre quand j’ai donné le dernier "push" pour aller chercher la deuxième position, c’était juste magique.»

Leblanc a même avoué qu'il se sentait capable de rejoindre celui qui occupait la première place si la course avait été plus longue d'un kilomètre .

Mais après les 42,195 kilomètres, le Québécois est arrivé deuxième; un exploit considérable!

