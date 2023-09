La meilleure édition de l'histoire des Devils?

Si les Devils ont fait écarquiller bien des yeux, la saison dernière, l'équipe aura fort à faire pour combler les attentes qui sont placées envers eux cette saison.

C'est du moins ce que Martin Brodeur a déclaré lors d'une entrevue avec Jean-Charles Lajoie, lundi.

«Le futur est vraiment excitant. On voit le focus de nos jeunes joueurs au camp d'entraînement. Cette année, c'est une autre atmosphère. Les gens réalisent que nous sommes arrivés. Les attentes de gagner sont là, en ce moment. On a fait des acquisitions et on a perdu certains joueurs. Il va donc y avoir certainement un petit temps d'ajustement. Mais comme toutes les équipes qui visent la coupe Stanley, nous sommes excités que la saison commence.»

Le vice-président des opérations hockey des Devils du New Jersey ajoute que les jeunes joueurs de sa formation sont toutefois bien équipés pour composer avec la pression.

«Il y a toujours une certaine pression quand les attentes sont plus élevées. L'an dernier, il y a beaucoup d'équipes qui ne pensaient pas que nous étions aussi bons que ça. Mais là, on ne surprendra plus personne. Tout le monde sait qu'on a une bonne équipe. Il va falloir répondre à certaines choses.»

Le légendaire gardien croit également que la formation actuelle des Devils n'a rien à envier aux éditions gagnantes du temps où il était joueur.

«L'an dernier, on était un peu en avance sur notre plan. Nos joueurs ont été pas mal en santé, ça aide beaucoup. On a prouvé qu'on pouvait faire les séries. On a vraiment eu une bonne saison. C'était la meilleure saison dans l'histoire des Devils. C'est un peu surprenant, étant donné toutes les bonnes équipes qui ont passé ici, mais cette équipe a fait mieux.»

