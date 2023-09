«Je me brisais le cou à regarder les gradins» -Logan Mailloux

À London, Logan Mailloux jouait dans un amphithéâtre de 10 200 sièges au Budweiser Garden.

Mais il y a un monde de différences entre un des plus gros aréna de la Ligue junior de l’Ontario et le Centre Bell.

Voyez son point de presse dans la vidéo ci-dessus.

« Je trouvais ça assez fou, juste pendant la période d’échauffement, a dit Mailloux. Je ne voulais pas trop regarder afin de garder ma concentration. Mais je me brisais le cou à regarder les gradins. C’est tellement gros. »

Pour son premier match préparatoire dans l’uniforme du CH, Mailloux a formé un duo avec Jordan Harris. Dans ce revers de 4 à 2 contre les Devils, le numéro 94 a obtenu trois mises en échec, deux tirs et il a fini avec un dossier de zéro en un temps de jeu de 21 min 00 s.

« C’était un bon test, mais je sens que je me suis bien débrouillé, a noté l’Ontarien. J’ai mieux joué plus le match se déroulait, je bougeais mieux la rondelle. J’étais plus nerveux pour mon premier match au tournoi des recrues à Buffalo que lors de ce match préparatoire. »

Martin St-Louis a offert une analyse juste du jeu de son jeune défenseur droitier.

« Il a démontré ses qualités. Il était très à l’aise offensivement. Il a un bon tir. En désavantage numérique, j’aimerais qu’il prenne moins de chances. Mais c’est un jeune. »