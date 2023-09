Il faut protéger Travis Kelce... de Taylor Swift

La troisième semaine de la NFL ressemble un peu à une troisième date. C'est un peu comme le déjeuner après la deuxième rencontre. C'est à ce moment-là que tu commences vraiment à savoir si ça peut fonctionner ou non.

Voyez le résumé de la troisième semaine d'Arnaud dans la vidéo principale.

Les Cowboys, incertains...

Les Commanders, incertains...

Les Ravens, incertains...

Les Jaguars, incertains...

En ce qui concerne les Jets et les Bears, je suis sûr à 100 %. C'est effroyable.

Les Bears ont été victimes d'un vol de 100 000 $ d'équipement deux jours avant leur match. Je suis sûr que Ryan Poles était déçu de constater qu'ils n'avaient pas emporté Matt Eberflus avec eux. C'est un désastre.

Tout comme Zach Wilson. C'est un supplice de le regarder jouer. Je n'en veux plus, je n'en peux plus. Aaron Rodgers doit se sentir bien mieux sur son canapé que sur la ligne de touche à regarder cette misère.

Les Dolphins sont les Harlem Globetrotters du football. Mike McDaniels et Vic Fangio forment de loin le meilleur duo d'entraîneurs de la NFL. S'ils restent en bonne santé, je les considère comme de sérieux prétendants pour remporter le trophée Lombardi cette année, avec Tua en tant que potentiel MVP.

Brandon Staley a gardé son travail péniblement. Il a tout essayé pour saboter le match, mais Justin Herbert ne voulait absolument pas perdre. Je pense que si les Vikings avaient gagné le match, Staley aurait perdu son emploi. Dommage...

Et que dire de Taylor Swift au match des Chiefs ? Je suis mitigé. Est-ce bien ou non ? Dans la même semaine où des rumeurs circulent selon lesquelles Taylor Swift et Travis Kelce «discutent», Kim Kardashian discuterait aussi avec OBJ ? Coïncidence ? Je n'y crois pas...

Je pense que c'est trop de distractions. Si j'étais propriétaire de l'équipe, je mettrais fin à cette relation.

Je m'oppose à cette union !

Les fans de la NFL et les Swifties ne peuvent pas cohabiter. Ce serait l'enfer sur terre.

Et je ne veux pas d'un album dans deux ans pour déstabiliser psychologiquement Travis Kelce.

Il est un trésor national... Il faut le protéger.