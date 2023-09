EN DIRECT: Devils - Canadiens

Les Canadiens reçoivent les Devils du New Jersey pour leur premier match préparatoire, lundi.

SOMMAIRE

12:42 - BUT NJ 3-1 Lors du jeu de puissance, Jack Hughes se moque de la défense des Canadiens et passe à Dawson Mercer. Ce dernier inscrit un but facile qui porte la marque à 3-1 en faveur du New Jersey.

BUT MERCER -

11:40 - Jakub Dobes prend la place de Samuel Montembeault devant le filet des Canadiens.

11:40 - Nathan Légaré écope d'une pénalité. Les Devils vont évoluer en avantage numérique.

06:06 - Kyle Criscuolo écope d'une pénalité. Les Canadiens vont évoluer en avantage numérique.

03:32 - BUT NJ 2-1 Samuel Montembeault couvre mal son filet sur un dégagement de Simon Nemec et accorde un but très faible. Les Devils prennent les devants 2-1.

BUT DE SIMON NEMEC -

03:22 - Xavier Simoneau écope d'une pénalité. Les Devils vont évoluer en avantage numérique.

00:00 - Début de la période.

PREMIÈRE PÉRIODE

20:00- Fin de la période.

14:41 - Josh Anderson écope d'une pénalité. Les Devils vont évoluer en avantage numérique.

09:55 - BUT NJ 1-1 Les Devils menacent en territoire des Canadiens. Samuel Montembeault se fait prendre hors position et Joseph Gambardella lance dans un filet abandonné. Son premier du camp porte la marque à 1-1.

BUT GAMBARDELLA -

04:01 - BUT MTL 1-0 Joshua Roy ouvre la marque sur le jeu de puissance. Son tir vif bat Akira Schmid. Son premier du camp d'entraînement fait 1-0 Montréal. Xavier Simoneau et Jesse Ylonen sont complices.

BUT JOSHUA ROY -

02:39 - Tyler Toffoli écope d'une pénalité. Les Canadiens vont évoluer en avantage numérique.

00:00 - Début de la partie.

Devant le filet

Akira Schmid

Samuel Montembeault

