Coupe Laver: Félix Auger-Aliassime et Équipe Monde célèbrent au champagne

Pour une deuxième année de suite, c'est l'Équipe monde, de laquelle faisait partie encore une fois le Québécois Félix Auger-Aliassime, qui a remporté la Coupe Laver, dimanche à Vancouver.

Et Félix, ainsi que l'Argentin Francisco Cerundolo et les Américains Tommy Paul, Frances Tiafoe, Taylor Fritz et Ben Shelton (ce dernier, âgé de 20 ans, devait d'ailleurs se réjouir que l'âge légal pour boire de l'alcool ne soit pas de 21 ans, comme chez lui), ont fêté leur écrasante victoire de 13 à 2 en buvant du champagne à la même la coupe.

Le Canadien Milos Raonic, qui a fait le déplacement à Vancouver en tant que substitut, a pour sa part mis le feu dans la place en y allant de pas de danse, sous l'oeil à la fois dubitatif et épaté d'Andy Murray.

Milos Raonic tonight at the club after not playing a minute of tennis the entire weekend pic.twitter.com/6lgz5nDVa5 — Bastien Fachan (@BastienFachan) September 24, 2023

La Coupe Laver est une compétition amicale, par équipe, mise sur pied par un certain Roger Federer, il y a six ans et qui ne rapporte aucun point ATP. L'esprit rappelle un peu celui de la Coupe Davis, alors que les coéquipiers s'encouragent durant les matchs.

C'est d'ailleurs lors de cette épreuve jouée pour l'honneur que la légende suisse avait disputé l'ultime match de son illustre carrière l'an dernier, à Londres, où il avait disputé le double aux côtés de son plus grand rival, l'Espagnol Rafael Nadal.

Le duel opposant l'Équipe monde à l'Équipe Europe avait toutefois perdu un peu de son lustre cette année, en l'absence, justement, de Federer, de Nadal (toujours blessé) et de Novak Djokovic.

Félix voulait plus de sérieux

Mais il a été pimenté par une petite controverse, vendredi, quand Félix a reproché à son adversaire, le Français Gaël Monfils, de manquer de sérieux durant leur affrontement, finalement remporté 6-4 et 6-3 par le 14e mondial.

Après qu'il ait infirmé deux fois la décision du même juge de ligne, Monfils a décidé de jouer les fanfarons en allant s'asseoir derrière lui et en lui montrant le chiffre deux avec ses doigts.

«FAA», qui attendait alors pour servir, n'a pas apprécié, même si l'atmosphère de cette compétition est plus détendue que lors d'un «vrai» match sur le circuit.

Il a plaidé auprès de l'arbitre que Monfils ne respectait pas les règles. Le Français est allé le voir, pour lui expliquer qu'on lui avait demandé de divertir la foule.

CHICANE AUGER-ALIASSIME-MONFILS -

«Je voulais faire valoir mon point auprès de l’arbitre par rapport au fait de respecter le temps entre les points ou avant mon service, ne pas essayer de déranger le jeu, dans les règles du jeu, mais de compétitionner», a par la suite expliqué Auger-Aliassime, qui, clairement, voulait cette victoire, lui qui connaît des moments difficiles sur le terrain depuis plusieurs mois.

MONFILS-AUGER-ALIASSIME -

«C’est dommage que les choses ont duré avec Gaël, car c’est quelqu’un que j’apprécie, a ajouté le joueur de 23 ans au micro de TVA Sports. Je n’ai jamais eu de problème avec lui sur le court ou en dehors du court. C’est dommage qu’il y ait un peu de tension pendant quelques jours.»

«FAA» explique l'incident avec Monfils -

Félix a ensuite pu se venger de belle manière, car samedi, il a raflé un second point pour son équipe aux dépens de Monfils, cette fois en double, aux côtés de Shelton.

«Un bon état d'esprit»

Cette petite controverse ne devrait toutefois pas rester trop longtemps dans l'esprit du Québécois, qui espère plutôt miser sur ces deux victoires afin de relancer sa saison difficile.

«L’année a été compliquée jusqu’à maintenant, a-t-il rappelé. Mais cette semaine, j’ai eu beaucoup de plaisir à être sur le terrain et à jouer du bon tennis avec mon équipe. Gagner, c’est toujours un bon sentiment. Je vais essayer d’utiliser cette bonne énergie pour la suite.»

«Je suis dans un bon état d'esprit», a ajouté Félix, qui mettra maintenant le cap sur l'Asie.