À la demande du DG, tous les gardiens en blanc à Pittsburgh

Kyle Dubas serait-il en train de devenir comme son ancien mentor Lou Lamoriello? Le directeur général des Penguins de Pittsburgh exigerait désormais que tous ses gardiens ne portent que des jambières blanches.

Le quotidien «Pittsburgh Post-Gazette» a rapporté la semaine dernière cette demande particulière, qui émanerait de Dubas et de l’état-major. Le gardien numéro 1 des «Pens», Tristan Jarry, aurait accepté à contrecœur, lui qui jouait avec un équipement noir la saison dernière.

Kyle Dubas is a thief of joy. https://t.co/2lyk3Osqy6 pic.twitter.com/zMI2YssgPz — Summer Dman (@LifeofaDman) September 22, 2023

«Ce n’est pas ma décision. Ils voulaient que nous portions du blanc, donc nous portons tous du blanc», a indiqué celui-ci.

S’agit-il d’une stratégie ou simplement d’une revendication personnelle? Certains estiment que les jambières blanches font paraître un gardien plus gros devant son filet, tandis que d’autres rappellent que l’équipement foncé entraîne souvent un sifflet plus rapide des officiels, puisque la rondelle s’y perd plus facilement.

Rappelons que Dubas a été l’adjoint de Lamoriello chez les Maple Leafs pendant trois saisons. Celui-ci est reconnu pour ses exigences particulières, notamment l’absence de barbe et de cheveux longs.