CH: un espoir mal-aimé (et oublié de plusieurs) se démarque

Pour être 100% honnête, et ceux qui l'ont vu seront probablement en accord, le traditonnel match Rouges contre Blancs, tenu dimanche au Centre Bell, n'a pas offert le plus grand des spectacles. Loin de là!

Dans une rencontre marquée par une intensité disons modérée (soyons quand même polis!), les revirements et les arrêts de jeu ont été nombreux.

N'empêche, ce duel est quand même analysé et pris en compte par les entraîneurs et membres de la direction des Canadiens. En plein camp d'entraînement, tous les événements veulent dire quelque chose, surtout pour les plus jeunes éléments en recherche de reconnaissance.

Alors que les Suzuki, Caufield, Matheson et Dach ont offert un match honnête, où certaines séquences nous ont rappelé qu'ils étaient prêts pour une opposition supérieure, quels patineurs se sont démarqués, chez ceux qui luttent pour monter dans la hiérarchie de l'organisation?

Mon coup de coeur du jour cible un espoir mal-aimé et même oublié de plusieurs : Mattias Norlinder.

Analyse du match en vidéo principale. Bonne écoute et bon dimanche!