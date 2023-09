CH: Harvey-Pinard veut conserver son identité

Le Québécois Rafaël Harvey-Pinard a fait une forte impression sur les dirigeans des Canadiens de Montréal et sur les partisans de l’équipe lors de la dernière campagne. Et le Québécois ne veut absolument pas changer la recette qui l’a amené là.

Harvey-Pinard a amassé 20 points, dont 14 buts, en 34 parties en 2022-2023. Avec le camp d’entraînement qui bat son plein, le Québécois est concentré sur l’objectif à atteindre en 2023-2024, c’est-à-dire se tailler une place avec le CH, et sur la manière d’y parvenir.

«J’essaie de ne pas voir trop loin et de me concentrer au jour le jour, a commenté Harvey-Pinard, dimanche, lors de l’émission Salut Bonjour weekend sur les ondes de TVA. Actuellement, on est dans le camp d’entraînement et je pense que c’est important pour moi de me prouver que je mérite ma place permanente dans la Ligue nationale. C’est un peu ça la mentalité que j’ai actuellement. [...] J’essaie de me concentrer sur le moment présent.

«Je me concentre sur ma partie à moi, peu importe avec qui je vais jouer pendant le camp, pendant la saison. C’est de rester dans mon identité, de jouer de la même façon que j’ai fini l’année passée et de me concentrer sur mon jeu pour faire la meilleure impression possible.»

Le Tricolore amorcera son calendrier de six matchs préparatoires, lundi, contre les Devils du New Jersey.

