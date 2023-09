À VOIR: un furieux combat entre Ben Harpur et A.J. Greer

C’était la rentrée dans la LNH alors que les premiers matchs hors-concours ont eu lieu ce week-end, et on a eu droit à un furieux combat entre Ben Harpur et A.J. Greer, dimanche.

Le défenseur des Rangers de New York et l’attaquant des Bruins de Boston ont jeté les gants en toute fin de partie alors que le pointage était de 3 à 0 pour les favoris locaux. À voir dans la vidéo ci-dessus.

L’attaquant des Bruins Jake DeBrusk a notamment inscrit deux points dans la victoire de 3-0 des siens. À sa première apparition avec les Rangers, le gardien Jonathan Quick a connu une piètre sortie, allouant trois buts sur 14 lancers.