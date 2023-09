Une troisième victoire cette saison pour le Rouge et Or de l’Université Laval

Le Rouge et Or de l’Université de Laval l’a emporté 31 à 14 contre les Stingers de l’Université Concordia, samedi.

Les hostilités avaient pourtant mal commencé pour le Rouge et Or. Les Stingers ont pris une avance de 7 à 0 au premier quart, notamment grâce à deux bottés de placements d’Eric Maximuik.

L’Université Laval a cependant repris les choses en main à partir du deuxième quart. L’équipe a pris les devants au deuxième quart et n’a jamais regardé en arrière en inscrivant 31 points sans riposte. La défensive de l’équipe a été excellente, n’ayant concédé qu’un touché en toute fin de partie.

Alors que la joute était toujours serrée, Enzo Dihoulou y est allé de son premier touché en carrière avec 15 secondes à faire au deuxième quart. Ce dernier a connu une excellente rencontre, lui qui a réalisé deux attrapés extrêmement importants.

Au troisième quart, Isaac Gaillardetz y est allé d’un superbe travail en solo pour atteindre la zone des buts et inscrire le deuxième touché des siens, après avoir reçu une passe d’Arnaud Desjardins.

Le Rouge et Or pourra également remercier le botteur Vincent Blanchard. Il a réussi cinq placements, dont un à 45 verges, et deux autres à 38 et 36 verges.

Laval se situe au deuxième rang du classement avec une fiche de trois victoires et une défaite. Les Stingers, dans leur cas, ont enregistré une deuxième défaite cette saison.

Le Rouge et Or de l’Université Laval ira au Stade Percival-Molson pour se mesurer à l’Université McGill, la semaine prochaine.