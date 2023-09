Les Carabins s’imposent largement contre le Vert et Or

Après un début de match serré, les Carabins de l’Université de Montréal se sont largement imposés face au Vert et Or de l’Université de Sherbrooke par la marque de 59 à 13, samedi, au CEPSUM.

Sherbrooke a pris une avance de 10 à 8 après un touché du receveur Marc-André Shaw au deuxième quart. Le Vert et Or a par la suite ajouté trois points grâce à un botté de placement de Louis Tardif.

Le quart-arrière des Carabins Jonathan Senecal a été brillant dans la victoire des siens. Il a complété 18 de ses 28 passes pour des gains de 324 verges. Ce dernier a inscrit le premier touché de son équipe, et en a ajouté un autre au deuxième quart.

La défensive des Carabins a d’ailleurs été en forme avec trois sacs.

Lors du quatrième quart, le demi-défensif de Montréal Mathis Bérubé s’est inscrit à la marque avec un touché défensif pour permettre à son club de prendre une avance de 56 à 13.

Après la rencontre, l’entraîneur-chef des Carabins Marco Iadeluca a partagé sa satisfaction suite à la belle performance de ses joueurs.

«On a joué dimanche passé, donc c’était une semaine un peu courte, a-t-il déclaré dans des propos relayés par les Carabins. On avait beaucoup de nouveaux dans l’alignement et je suis vraiment content de la réponse des joueurs. On a vu qu’ils étaient bien préparés pour nous en début de match, mais je suis content de la réaction de nos joueurs.»

Le Vert et Or de l’Université de Sherbrooke n’a toujours pas gagné un seul match cette saison, la formation affichant un rendement de quatre défaites en autant de parties. Les Carabins, eux, demeurent parfaits avec quatre succès en quatre parties.

Les deux formations recroiseront le fer la semaine prochaine, cette fois à Sherbrooke.