Sean Farrell en avait déçu plusieurs lors du camp des recrues qui se déroulait la semaine dernière du côté de Buffalo. On le trouvait timide, peu assuré dans ses duels pour la rondelle et on ne le voyait pas beaucoup offensivement non plus.

Mais depuis le début du camp d’entraînement régulier, c’est le jour et la nuit. Le jeune homme est partout sur la glace et la quasi-totalité de ses actions se transforme en succès instantané. On revoit le joueur qui a survolé la NCAA l'an dernier.

Brillant lors des deux premières journées, Farrell a, de façon impressionnante, été encore plus épatant samedi matin. À l’occasion du premier match intra-équipe disputé sur le coup de 9h, il a carrément été le meilleur attaquant sur la patinoire.

En vidéo principale, je vous explique ce qui me rend si élogieux à l’endroit du jeune attaquant et je vous présente aussi mes autres coups de cœur de la première joute du jour. Parmi ceux-ci : un duo (ou trio, qui sait?) que j’aimerais voir intact pour encore longtemps.

Bon samedi et bonne écoute!