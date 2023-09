Le défenseur de l'organisation des Canadiens de Montréal Miguel Tourigny a bien fait rigoler les journalistes, samedi, après le premier match intra-équipe du jour du Tricolore, à Brossard.

Le joueur d'arrière québécois de 21 ans a raconté comment il avait vécu la dernière campagne en Slovaquie alors qu'il portait les couleurs du Dukla de Trencin en première ligue slovaque.

Tourigny a somme toute connu une bonne campagne avec 26 points en 44 parties, mais l'ajustement à un nouveau mode de vie n'a pas été facile.

«En 3 jours, je suis passé de Laval à la Slovaquie, a souligné Tourigny. Au début, j’étais sur le "high", la semaine où j’ai réalisé que j’étais rendu là-bas, j’ai frappé un mur pas mal. Je m’ennuyais un peu de maman et papa. Après, je me suis habitué et ils sont venus m’aider à m’installer dans mon appartement.

«Quand j’ai fait ma première épicerie, c’était en slovaque et je ne comprenais rien. Je me promenais avec mon "Google Traduction" pour savoir ce que j’achetais. La première épicerie, ce n’était pas fameux, fameux. [...] Je ne comprenais pas ce qui était écrit sur les boîtes, j’avais l’air un peu stupide.»

