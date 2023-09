Coupe Laver: Équipe Monde bien en contrôle

Équipe Monde tentera de poursuivre son travail de démolition, samedi, à la Coupe Laver alors que se déroulera la deuxième journée d'activités, à Vancouver.

L'action sera diffusée à TVA Sports, dès 16h.

En avance 4-0, Équipe Monde tente remporter pour une deuxième fois consécutive la Coupe Laver. La veille, Ben Shelton, Francisco Cerundolo, le Québécois Félix Auger-Aliassime et la paire composée de Tommy Paul et Frances Tiafoe ont tous remporté leur match respectif.

Samedi, la journée s'amorcera avec une confrontation entre le Russe Andrey Rublev et l'Américain Taylor Fritz. Puis le Norvégien Casper Ruud croisera le fer avec l'Américain Tommy Paul. Ensuite, le Polonais Hubert Hurkacz se mesurera à l'Américain Frances Tiafoe. Finalement, Hurkacz et Gaël Monfils affronteront Félix Auger-Aliassime et Ben Shelton.

La veille, un incident avait eu lieu entre «FAA» et Monfils lors de leur match de simple. Est-ce que les deux joueurs auront passé à autre chose?

Chaque victoire vaut deux points, contrairement à un point, vendredi.