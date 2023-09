Un très gros match pour les Alouettes

Les Alouettes de Montréal ont été incapables de vaincre les équipes les plus redoutables de la Ligue canadienne de football (LCF) cette saison et il leur faudra maintenant accumuler les victoires aux dépens de rivaux plus faibles, comme les Stampeders de Calgary qu’ils visiteront samedi.

La troupe de l’entraîneur-chef Jason Maas a encaissé quatre revers consécutifs, n’ayant jamais pu trouver la solution à l’énigme représentée par les Argonauts de Toronto, les Blue Bombers de Winnipeg et les Lions de la Colombie-Britannique. Si cela peut l’encourager, elle demeure invaincue contre le reste du circuit et n’affrontera plus les tortionnaires susmentionnés d’ici la fin du calendrier régulier.

Cependant, cela ne constitue pas une raison valable pour prendre à la légère les adversaires qui se présenteront sur sa route et le classement est là pour lui rappeler. Montréal s’accroche au deuxième rang de la section Est qui lui offrirait l’occasion de disputer la demi-finale de division à la maison si les éliminatoires commençaient maintenant. L’équipe affiche un dossier de 6-7, identique à celui des Tiger-Cats de Hamilton, qu’elle a vaincus deux fois jusqu’ici.

Puis, avec une fiche de 4-9, Calgary a encore des chances de qualification en vertu de la règle du croisement en vigueur dans la LCF : la quatrième formation de l’Ouest pourrait accéder en phase d’après-saison en devançant la troisième de l’Est. Aussi, la rencontre du weekend sera une question de vie ou de mort pour les Stampeders.

«Je dirais que c’est un match qu’on doit gagner, mais honnêtement, chaque partie est un duel à remporter, a déclaré au site des Moineaux le secondeur Darnell Sankey. Je suis concentré et prêt. Calgary mise sur une excellente équipe. Ils ont une grande offensive et de très bons entraîneurs. Ce sera toute une partie. Si vous ne vous attendez pas à une bataille, vous ne connaissez pas le football.»

Un retour attendu

Au chapitre des bonnes nouvelles dans le camp montréalais, il y a le retour du porteur de ballon William Stanback, remis d’une blessure à la main. Il est à souhaiter pour lui qu’il puisse contribuer à une efficacité accrue du jeu au sol, ce qui pourrait réduire la pression sur l’attaque aérienne et le quart Cody Fajardo, qui a éprouvé récemment sa part de problèmes.

Aussi, Stanback aura l’occasion de profiter de la générosité des Stampeders, huitièmes de la LCF avec 1650 verges concédées au sol.

«Être plus productif sur les premiers essais [aidera le jeu au sol]. Je pense que c’est le plus important, a considéré Fajardo, mercredi. Trop de fois, lors de ce dernier match [contre Calgary, un gain de 25 à 18 le 30 juillet], nous étions en situation de deuxième essai et long à parcourir. Nous avons écopé de mauvaises pénalités sur certaines tentatives de course qui étaient en fait de bons jeux pour nous, mais cela a fini par nous faire mal... les punitions en sont une grande partie.»